Алексей Цыденов проинспектировал две школы, где идёт реконструкция

- На следующей неделе перекроют улицу Партизанскую для конструкции теплотрассы. Для школы сделают парковочные места, - сообщил Игорь Шутенков, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ.









Сегодня, 16 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов проверил ход реконструкции гимназии №33, где возвели пристрой с тёплым переходом, и школу №25, там строят новый дополнительный корпус. Школы расширяют в рамках ликвидации третьей смены.В гимназии №33, которая расположена в центре города, сейчас ведутся внутренние отделочные работы, делают монтаж окон 2 и 3-го этажа. Устанавливаются сети водоснабжения, теплоснабжения и вентиляции. Начаты работы по устройству фасада. Дизайн фасада заказчики согласовали со школой.По плану работу должны завершить до конца этого года, правда, есть двухнедельное отставание от графика, но заказчик – МУ «Улан-Удэстройзаказчик», обещает успеть. Уже заключены контракты на поставку мебели, компьютеров и интерактивных досок.Стоимость строительства пристроя составила 114 миллионовГосстройнадзор, в лице заместителя руководителя службы Валерия Пискунова, сообщил, что за период строительства проведено 5 проверок, выявлено 26 нарушений. Из них устранили пока 21 нарушение, ещё 5 находятся в работе.В новом корпусе гимназии будут учиться ученики с 8 по 11 класс, в целом здание рассчитано на 216 учащихся. В школе будет введена карточная система, кабинетов всего будет 13. Также будет строится стадион для занятий физкультурой.Штаб учителей уже укомплектован, его увеличили на 13 человек – историков, математиков и русоведов.В школе №25 строят целое трехэтажное здание, которое рассчитано на 500 учеников в две смены. В новом корпусе школы будет 20 кабинетов, библиотека, столовая, спортивный зал. Также на территории построят небольшой стадион.- Кадры укомплектованы. Все учителя есть, кроме учителей английского языка. Третьей смены однозначно не будет, - говорит и.о. директора школы Баирма Бадмаева.Срок ввода в эксплуатацию объекта – конец декабря этого года. Стоимость проекта – 298 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнена работа по устройству фундамента, сделан цокольный этаж и возведены стены первого этажа. Работы по сетям водоснабжения, канализации и сетям электроснабжения уже выполнены. До конца августа будет готов каркас, тогда можно будет приступить к внутренней отделочной работе.Для безопасности во время строительства школьники будут ходить через запасные выходы.Родители школьников активно участвуют в строительстве, они «ведут контроль» с балконов – фотографируют ход строительства.- Хотим выразить вам огромную благодарность, это огромный вклад в будущее наших деток, в будущее нашей республики. Вы так активно отозвались и так оперативно начали работу в нашей школе! Мы очень счастливы, что наши дети не будут больше учиться в три смены, - поблагодарила главу родительница.- Мы увидели степень готовности объектов, в первую очередь обратили внимание на качество, которое в приоритете. Строительный контроль и подрядчики подтвердили, что качество выдерживается. Оборудование и отделочные материалы соответствуют всем требованиям. Уже сейчас идет дополнительный контроль того, что будет приобретаться. Здесь же и столовая, и спортзал, и стадион здесь будет, и библиотека – все условия для качественной учебы будут созданы для наших детей. То, что обещали, то делаем. Мы для детей строим, поэтому качество дороже чем сроки, деньги и все остальное, - прокомментировал Алексей Цыденов.Также Алексей Цыденов сообщил, что в следующем году третья смена в школах будет полностью ликвидирована. Планируется строительство пристроя в школе №49 и строительство нового здания в школе №40.