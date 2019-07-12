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Ипотека под 2% должна помочь остановить отток молодёжи из Бурятии

Ипотека под 2% должна помочь остановить отток молодёжи из Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии уже возник огромный интерес к будущей льготной ипотеке

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии планируется ввести льготную ипотеку с невероятно низкой процентной ставкой – всего 2%. Льготную ипотеку смогут получить участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи до 35 лет.

Разработкой занимается минвостокразвития России по инициативе полпреда президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева. Льготная ипотека внедряется в рамках национальной программы развития Дальнего Востока, которая создаётся по поручению президента Владимира Путина. Цель новой экономической политики – решить проблемы жителей Дальнего Востока и развития региона в целом.

Максимальный размер займа составит 4 млн рублей. Участники программы «Дальневосточный гектар» смогут построить на полученном бесплатно участке дом, а молодые семьи приобрести жильё эконом-класса. Первоначальный взнос для ипотеки в 2% не потребуется.

- Разрабатывается механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Президент Владимир Путин на прямой линии говорил о том, что ипотека под 6 % должна быть по всей России, а на Дальнем Востоке – 5 %. Разница между 5 и 2 процентами весьма существенная. Мы это делаем для повышения экономической активности людей, для того чтобы они могли построить себе жилье, - отмечал ранее Юрий Трутнев.

Программа льготного ипотечного кредитования со ставкой 2% должна также способствовать закреплению молодых специалистов в регионах. По оценкам специалистов, жилищный вопрос – один из основных, почему молодые люди уезжают из своего региона.

О грядущей льготной ипотеке стало известно в конце июня. В Бурятии уже отмечается большой интерес к программе. Молодые семьи, узнав об ипотеке под 2% из СМИ, готовы идти в банки хоть сегодня.

- В будущем, может через год, я планирую взять квартиру под эту ипотеку, у меня «намечается» семья. Я считаю, это очень хорошо, что мы присоединились к Дальнему Востоку, и теперь на нас тоже действуют такие удобные льготы. 2 процента – это очень хорошие и выгодные условия, на которых я бы с радостью взял квартиру в ипотеку. Мне кажется, если грамотно объяснить, рассказать через СМИ про эту программу, большинство молодежи Бурятии задумается об этом и, может быть, не будет уезжать в другие регионы, - поделился с «Байкал-Daily» студент СибГУТИ Николай Дардаев.

По словам студента, он рассказал об этой ипотеке своему другу – главе молодой семьи, и он также решил узнать подробнее.

По данным дальневосточных регионов, порядка 8,2 тысяч граждан хотят построить дом на своём «дальневосточном гектаре». На учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в ДФО состоит около 15,8 тысяч молодых семей. По предварительным оценкам, «дальневосточная ипотека» позволит построить 7317 домов, прирост ввода жилья в ДФО составит более 9 %.

Как сообщал «Байкал-Daily», программа «Дальневосточный гектар» стартует в Бурятии с 1 августа.
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