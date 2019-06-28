В Бурятии могут ввести ипотеку под 2 процента

Ипотеку с беспрецедентно низкой процентной ставкой хотят ввести для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар»
Участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи, возможно, смогут получить ипотеку по беспрецедентно низкой ставке – 2 %. Решение разрабатывает минвостокразвития России и Фонд развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
После введения инициативы её смогут воспользоваться и жители Бурятии.
Планируется, что первый такой кредит в стране будет выдан до декабря 2019 года.
- Разрабатывается механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Президент Владимир Путин на прямой линии говорил о том, что ипотека под 6 % должна быть по всей России, а на Дальнем Востоке – 5 %. Разница между 5 и 2 процентами весьма существенная. Мы это делаем для повышения экономической активности людей, для того чтобы они могли построить себе жилье, – отметил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Предполагается, что первыми пользователями «дальневосточной ипотеки» станут участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи, где возраст одного из супругов не достиг 35 лет.
Максимальный размер займа составит 4 млн рублей для строительства жилья, приобретения домокомплекта для участников программы «Дальневосточный гектар» и для приобретения жилья эконом-класса для молодых семей. Первоначальный взнос не требуется. Процентная ставка для заемщика не будет превышать 2 %.
- Льготная ипотека – одна самых востребованных мер поддержки для участников программы «Дальневосточный гектар». Исследование ВЦИОМ показало, что этот вид поддержки востребован третью (33%) респондентов. Самая низкая в России ставка по ипотечному кредитованию для получателей «дальневосточных гектаров» откроет для граждан возможность улучшить свои жилищные условия», - подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.
- Программа предполагает уникальные условия. И станет эффективным инструментом финансовой поддержки получателей «дальневосточных гектаров», - отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
По данным дальневосточных регионов, порядка 8,2 тысяч граждан хотят построить дом на своём «дальневосточном гектаре». На учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в ДФО состоит около 15,8 тысяч молодых семей. По предварительным оценкам, «дальневосточная ипотека» позволит построить 7317 домов, прирост ввода жилья в ДФО составит более 9 %.
Как сообщал «Байкал-Daily», программа «Дальневосточный гектар» стартует в Бурятии с опозданием в месяц – не с 1 июля, как планировалось, а с 1 августа.
В Бурятии могут ввести ипотеку под 2 процента
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