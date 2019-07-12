Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Минтруд России предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года



- Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 тысячи, для трудоспособного населения — 12130 тысячи рублей, пенсионеров — 9236 тысячи, детей — 11004 тысячи рублей, - сказано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов.



Для пенсионеров прожиточный минимум предполагается увеличить на 3,8%, а для детей — на 4,1%.



