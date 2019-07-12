В Бурятии построят лукодром и ещё 8 спортивных объектов

На их строительство выделят 6,14 млрд рублей
В 2019 году в Бурятии в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав нацпроекта «Демография», запланировано строительство 9 объектов спорта. На финансирование проекта выделяется 6,14 млрд рублей, из которых 5,2 млрд рублей – федеральные средства. Об этом сообщили 11 июля в координационном комитете по реализации национальных проектов.
На выделенные средства будет построен Региональный центр по стрельбе из лука. Как сообщал «Байкал-Daily», на строительство лукодрома в Улан-Удэ выделили 205 млн рублей. Под строительство отвели площадку на проспекте Строителей. Одноэтажный центр площадью более 5 тыс. кв. метров будет состоять из двух блоков, рядом с ним расположится автостоянка.
Спортивный объект в Улан-Удэ станет первым в России крытым лукодромом. Он будет соответствовать международным стандартам.
Решение о строительстве лукодрома было принято в 2016 году сразу после того, как бурятская лучница Инна Степанова в составе команды завоевала серебро Олимпийских Игр.
Также на выделенные в рамках нацпроекта средства будет закуплен инвентарь для школ олимпийского резерва, введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях.
В текущем году запланировано строительство, кроме лукодрома, ещё 8 объектов спорта в рамках проекта «Спорт – норма жизни»:
1. Строительство спортивного зала 30x18 метров в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района.
2. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16x30 метров в улусе Нур-Тухум Селенгинского района.
3. Строительство универсальной хоккейной коробки 60x30 метров в селе Кижинга Кижингинского района.
4. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16x30 метров по улице Октябрьская, 1г в посёлке Новая Брянь Заиграевского района.
5. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16x30 метров в селе Усть-Брянь Заиграевского района.
6. Строительство спортивного зала в МБОУ Инзагатуйской СОШ Джидинского района.
7. Спортивный центр с универсальным игровым залом в селе Бичура Бичурского района.
8. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16x30 метров в Горячинской СОШ села Горячинск Прибайкальского района по улице Октябрьская 66 а.
В Бурятии построят лукодром и ещё 8 спортивных объектов
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Большая часть средств будет направлена в Бурятии на социальную сферу
Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2019 года в Бурятии составил 1,4%
Этот мост связывает более 800 человек с «большой землёй»
Такое решение приняли на пленуме Совфеда
Экономика, 10.07.2019
На сейсмические исследования в Дальневосточном округе выделили 170 миллионов
Экономика, 09.07.2019
Больше всего из бюджета получит Тункинский район
Экономика, 09.07.2019
Неучтённые леса обнаружились в Закаменском районе
Цена «квадрата» для Бурятии резко выросла за один квартал
ВСЖД отдала Бурятии 5 социальных объектов и 2 объекта коммунального значения
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о планируемой пятилетней программе сотрудничества республики с ОАО «РЖД»
В Чите цены на топливо также без изменений
Наценились картошка и яйца
Виновник возместил причинённый ущерб
Экономика, 07.07.2019
Дорогостоящие работы по устранению «знаменитого» нефтяного озера на Стеклозаводе провели без научного обоснования
Экономика, 05.07.2019
92 многоквартирных дома попало в зону затопления: в Тулуне – 28, в Нижнеудинске – 64 дома