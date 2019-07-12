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В Бурятии построят лукодром и ещё 8 спортивных объектов

В Бурятии построят лукодром и ещё 8 спортивных объектов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На их строительство выделят 6,14 млрд рублей

В 2019 году в Бурятии в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав нацпроекта «Демография», запланировано строительство 9 объектов спорта. На финансирование проекта выделяется 6,14 млрд рублей, из которых 5,2 млрд рублей – федеральные средства. Об этом сообщили 11 июля в координационном комитете по реализации национальных проектов.

На выделенные средства будет построен Региональный центр по стрельбе из лука. Как сообщал «Байкал-Daily», на строительство лукодрома в Улан-Удэ выделили 205 млн рублей. Под строительство отвели площадку на проспекте Строителей. Одноэтажный центр площадью более 5 тыс. кв. метров будет состоять из двух блоков, рядом с ним расположится автостоянка.

Спортивный объект в Улан-Удэ станет первым в России крытым лукодромом. Он будет соответствовать международным стандартам.

Решение о строительстве лукодрома было принято в 2016 году сразу после того, как бурятская лучница Инна Степанова в составе команды завоевала серебро Олимпийских Игр.

Также на выделенные в рамках нацпроекта средства будет закуплен инвентарь для школ олимпийского резерва, введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях.

В текущем году запланировано строительство, кроме лукодрома, ещё 8 объектов спорта в рамках проекта «Спорт – норма жизни»:

1. Строительство спортивного зала 30x18 метров в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района.

2. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16x30 метров в улусе Нур-Тухум Селенгинского района.

3. Строительство универсальной хоккейной коробки 60x30 метров в селе Кижинга Кижингинского района.

4. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16x30 метров по улице Октябрьская, 1г в посёлке Новая Брянь Заиграевского района.

5. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16x30 метров в селе Усть-Брянь Заиграевского района.

6. Строительство спортивного зала в МБОУ Инзагатуйской СОШ Джидинского района.

7. Спортивный центр с универсальным игровым залом в селе Бичура Бичурского района.

8. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16x30 метров в Горячинской СОШ села Горячинск Прибайкальского района по улице Октябрьская 66 а.
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