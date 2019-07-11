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В Иркутской области вместо повреждённого паводком моста построят новый

В Иркутской области вместо повреждённого паводком моста построят новый
Экономика,  Фото:pixabay.com
Этот мост связывает более 800 человек с «большой землёй»

27 июня из-за сильного паводка мост, связывающий посёлки Кушун и Порог в Нижнеудинском районе Иркутской области с «большой землей», был повреждён. Для жителей двух посёлков, где проживает более 800 человек, - это единственная возможность добраться до районного центра, районной больницы или железнодорожного вокзала.

Как только уровень воды в реке Куйт стал подниматься, мост дополнительно укрепили, но уберечь единственную переправу не удалось. Из-за паводка мост был деформирован.

- Специалисты филиала «Нижнеудинский» АО «Дорожная служба Иркутской области» провели восстановительные работы на объекте и открыли движение по одной стороне. Но из-за сильных повреждений долго эксплуатировать его нельзя, - рассказал директор филиала «Нижнеудинский» Игорь Бродский.

После проведённого осмотра было принято решение заменить существующий моста на новый. Для жителей деревень будет построен новый металлический мост из инвентарных элементов САРМ. В настоящее время идут подготовительные работы.

Кроме моста через реку Куйт, в Нижнеудинском районе сильно пострадало еще 7 искусственных сооружений. В ближайшее время дорожники приступят к ремонту переправы через реку Ут, на автодороге «Шумский - Чехово» и дороге «Нижнеудинск-Порог», говорится в сообщении Дорожной службы Иркутской области.

наводнение мост
 
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