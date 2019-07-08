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Минстрой России увеличил стоимость квадратного метра жилья в Бурятии до 59 тысяч

Минстрой России увеличил стоимость квадратного метра жилья в Бурятии до 59 тысяч
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Цена «квадрата» для Бурятии резко выросла за один квартал

Минстрой России увеличил среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилья в Бурятии на третий квартал 2019 года до 59 тысяч 632 рублей. Приказ ведомства о нормативах стоимости жилья опубликован на сайте «Российской газеты».

Во втором квартале 2019 года среднерыночная стоимость 1 квадратного метра жилья в Бурятии составляла 46 271 рубль. Таким образом, цена за квадратный метр выросла на 13 361 рубль по сравнению с прошлым кварталом. А в первом квартале 2019 года среднерыночная цена за 1 квадратный метр была установлена на уровне 37 362 рублей.

В соседней Иркутской области среднерыночная стоимость 1 квадратного метра жилья на третий квартал 2019 года увеличилась до 45 тысяч рублей. Год назад среднерыночная стоимость жилья в регионе была на 5 тысяч рублей ниже – чуть более 40 тысяч рублей. В первом полугодии она составляла 42,3 тысячи рублей.

В Забайкальском крае среднерыночную стоимость за 1 квадратный метр подняли до 40 486 рублей. В первом квартале стоимость квадратного метра оценивалась в регионе в 39057 рублей.

Самый высокий показатель установлен для Москвы – 99,3 тысячи рублей, самый низкий – Кабардино-Балкарской республики, 29,9 тысячи рублей.

Эти показатели средней рыночной стоимости квадратного метра подлежат применению федеральными и региональными органами исполнительной власти для расчёта размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым эти выплаты предоставляются на приобретение или строительство жилья за счёт средств бюджета РФ.

минстрой жилье
 
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