Цена «квадрата» для Бурятии резко выросла за один квартал
Минстрой России увеличил среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилья в Бурятии на третий квартал 2019 года до 59 тысяч 632 рублей. Приказ ведомства о нормативах стоимости жилья опубликован на сайте «Российской газеты».
Во втором квартале 2019 года среднерыночная стоимость 1 квадратного метра жилья в Бурятии составляла 46 271 рубль. Таким образом, цена за квадратный метр выросла на 13 361 рубль по сравнению с прошлым кварталом. А в первом квартале 2019 года среднерыночная цена за 1 квадратный метр была установлена на уровне 37 362 рублей.
В соседней Иркутской области среднерыночная стоимость 1 квадратного метра жилья на третий квартал 2019 года увеличилась до 45 тысяч рублей. Год назад среднерыночная стоимость жилья в регионе была на 5 тысяч рублей ниже – чуть более 40 тысяч рублей. В первом полугодии она составляла 42,3 тысячи рублей.
В Забайкальском крае среднерыночную стоимость за 1 квадратный метр подняли до 40 486 рублей. В первом квартале стоимость квадратного метра оценивалась в регионе в 39057 рублей.
Самый высокий показатель установлен для Москвы – 99,3 тысячи рублей, самый низкий – Кабардино-Балкарской республики, 29,9 тысячи рублей.
Эти показатели средней рыночной стоимости квадратного метра подлежат применению федеральными и региональными органами исполнительной власти для расчёта размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым эти выплаты предоставляются на приобретение или строительство жилья за счёт средств бюджета РФ.
Минстрой России увеличил стоимость квадратного метра жилья в Бурятии до 59 тысяч
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