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Имущество РЖД перешло в собственность Бурятии

Имущество РЖД перешло в собственность Бурятии
Экономика, 
ВСЖД отдала Бурятии 5 социальных объектов и 2 объекта коммунального значения

Минимущества Бурятии завершает комплексную сделку по передаче непрофильных активов ОАО «РЖД» в республиканскую собственность.

1 июля 2019 года минимущества Бурятии подписало с Восточно-Сибирской железной дорогой договор дарения имущества социального и коммунально-бытового назначения в республиканскую собственность.

Среди принимаемых объектов такие социальные объекты: спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» в посёлке Северомуйск, объекты спорта на территории Улан-Удэ (спорткомплекс по ул. Борсоева, 54, трибуна стадиона «Локомотив» по ул. Цивилёва, 48, комплекс объектов лыжной базы по ул. Лысогорская, 83), здание детского сада в городе Бабушкин, а также объекты коммунального назначения: здание котельной школы-интерната с сетями водоснабжения и теплоснабжения по ул. Лысогорская, 85а, Улан-Удэ и здание котельной детского сада в Бабушкине.

- На сегодня министерство проводит работу по регистрации перехода права собственности на имущество, после чего незамедлительно будет организована передача объектов в собственность муниципальных образований – городу Улан-Удэ, Кабанскому району, поселениям «Бабушкинское» и «Северомуйское», - сообщили в пресс-службе минимущества Бурятии.

Передача имущества в муниципальную собственность позволит органам местного самоуправления разместить в объектах нуждающиеся муниципальные учреждения для решения вопросов местного значения в социальной и коммунальной сферах.

Ранее, в декабре 2018 года по государственному контракту был приобретён в республиканскую собственность комплекс объектов здравоохранения ОАО «РЖД» в посёлке Таксимо для нужд Муйской центральной районной больницы.

Как сообщал «Байкал-Daily», впервые о том, что РЖД передаст Бурятии свои объекты, стало известно осенью 2017 года. Тогда в списке, правда, значилось 17 объектов. Позже возник скандал, связанный с передачей детского сада в Таксимо, тогда против выступили родители детей.

РЖД минимущества
 
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