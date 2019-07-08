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В Улан-Удэ подешевели овощи, масло и свинина

В Улан-Удэ подешевели овощи, масло и свинина
Экономика,  Фото:pixabay.com
Наценились картошка и яйца

По данным статистики за прошедшую неделю в Улан-Удэ подорожал картофель на 1,47 руб., яйцо куриное на 65 копеек. Подешевели капуста, лук, морковь, огурцы, помидоры в среднем на 2,67 руб., масло сливочное на 13,97 руб., на свинина на 4,07 руб.

В Чите наибольший рост цен наблюдался на творог на 23,83 руб. или 4,2 %, картофель на 92 копейки, огурцы на 2,33 руб. или 2 %. Наибольшее снижение цен отмечено на капусту, лук, морковь, помидоры в среднем на 2,09 руб., сметану на 4,41 руб.

В Иркутске подорожали капуста, картофель, помидоры в среднем на 3,96 руб., молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности на 1,90 руб. Подешевели огурцы на 15,16 руб., яйцо куриное на 1,82 руб., рис на 1,72 руб., пшено на 1,42 руб. 

Управление по информационной политике
цены на продукты питания
 
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