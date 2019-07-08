В Улан-Удэ подешевели овощи, масло и свинина

Наценились картошка и яйца
По данным статистики за прошедшую неделю в Улан-Удэ подорожал картофель на 1,47 руб., яйцо куриное на 65 копеек. Подешевели капуста, лук, морковь, огурцы, помидоры в среднем на 2,67 руб., масло сливочное на 13,97 руб., на свинина на 4,07 руб.
В Чите наибольший рост цен наблюдался на творог на 23,83 руб. или 4,2 %, картофель на 92 копейки, огурцы на 2,33 руб. или 2 %. Наибольшее снижение цен отмечено на капусту, лук, морковь, помидоры в среднем на 2,09 руб., сметану на 4,41 руб.
В Иркутске подорожали капуста, картофель, помидоры в среднем на 3,96 руб., молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности на 1,90 руб. Подешевели огурцы на 15,16 руб., яйцо куриное на 1,82 руб., рис на 1,72 руб., пшено на 1,42 руб.
Управление по информационной политике
Наценились картошка и яйца
Виновник возместил причинённый ущерб
92 многоквартирных дома попало в зону затопления: в Тулуне – 28, в Нижнеудинске – 64 дома
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провёл на Улан-Удэнском авиационном заводе выездное заседание
Движение по закрытым сейчас участкам скоро будет открыто
Также подходит к концу ремонт дороги на улице Свободы
Минтруд пересмотрел список запрещённых для российских женщин профессий
Фото опубликовал комитет по строительству
Бурятии и Забайкальскому краю пошли навстречу из-за погоды
Учреждения культуры районов республики и Улан-Удэ получат средства на оборудование кинозалов
В отдалённом улусе Нур-Тухум Селенгинского района завершилось строительство многофункциональной спортивной площадки
Одна из новых школ будет с бассейном
Работы начаты в Железнодорожном районе
Здесь планируется построить бассейн
Антон Виноградов изучает опыт судостроителей из других регионов