В Улан-Удэ подешевели овощи, масло и свинина





Управление по информационной политике

По данным статистики за прошедшую неделю в Улан-Удэ подорожал картофель на 1,47 руб., яйцо куриное на 65 копеек. Подешевели капуста, лук, морковь, огурцы, помидоры в среднем на 2,67 руб., масло сливочное на 13,97 руб., на свинина на 4,07 руб.В Чите наибольший рост цен наблюдался на творог на 23,83 руб. или 4,2 %, картофель на 92 копейки, огурцы на 2,33 руб. или 2 %. Наибольшее снижение цен отмечено на капусту, лук, морковь, помидоры в среднем на 2,09 руб., сметану на 4,41 руб.В Иркутске подорожали капуста, картофель, помидоры в среднем на 3,96 руб., молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности на 1,90 руб. Подешевели огурцы на 15,16 руб., яйцо куриное на 1,82 руб., рис на 1,72 руб., пшено на 1,42 руб.