На Улан-Удэнском авиазаводе прошло совещание о гособоронзаказа

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провёл на Улан-Удэнском авиационном заводе выездное заседание



На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с заключением и исполнением государственных контрактов по государственному оборонному заказу, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.



Основной темой обсуждения стали изменения законодательной базы, необходимые для качественного и своевременного выполнения гособоронзаказа промышленными предприятиями. В частности, поднимались вопросы регламентирования процесса формирования и заключения договоров, условий и стоимости продукта для всех участников производственного процесса по изготовлению высокотехнологичной продукции, процедур сопровождения выполнения гособоронзаказа и другие.



- На примере Улан-Удэнского авиационного завода было высказано много предложений по законодательному регулированию процесса. Некоторые законы необходимо доработать, некоторые законы необходимо разработать, есть положения, которые необходимо уточнить в ведомствах для того, чтобы предприятия ритмично работали. И мы будем этим заниматься. У-УАЗ сделал огромный шаг вперед в своей продукции по итогам эксплуатации вертолетов», – отметил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, – Также хочу поздравить коллектив завода с 80-летием. Пожелать всего наилучшего, развития, чтобы рабочий человек гордился своим трудом.



- Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности были озвучены проблемы, которые необходимо устранить для успешной реализации проектов, которые мы ведем совместно с предприятиями на протяжении нескольких лет. Благодаря их решению мы сможем достичь развития межрегиональной авиации, а также повышения доли гражданской продукции в производстве республики, - подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.



- Мы представили проекты, которые реализуем в рамках холдинга «Вертолёты России»: это и развитие модельного ряда – нашей основной продукции, и проект по развитию малой авиации. Наши инициативы получили поддержку, и мы надеемся, что такого рода встречи помогут сфокусироваться на тех вопросах, которые помогут укреплять обороноспособность нашей страны, создавать авиатехнику для коммерческой сферы, развивать гражданские авиаперевозки, - отметил первый заместитель управляющего директора АО «У-УАЗ» по экономике и финансам Алексей Козлов.





