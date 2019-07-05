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Бурятию освободили от штрафов за неосвоенные федеральные субсидии

Бурятию освободили от штрафов за неосвоенные федеральные субсидии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятии и Забайкальскому краю пошли навстречу из-за погоды

Бурятии и Забайкальскому краю не придётся выплачивать штрафы за неосвоенные федеральные средства, выделенные на реализацию госпрограмм. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабинета министров 2 июля.

- Мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придётся выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. И это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов, - сказал Медведев, комментируя распоряжение.

Согласно документу, Бурятия освобождена от штрафов по субсидиям на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на развитие агропромышленного комплекса и на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения.

Забайкалье освобождено от штрафов по субсидиям на формирование современной городской среды, развитие агропромышленного комплекса и устойчивое развитие сельских территорий.
бюджет субсидии
 
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