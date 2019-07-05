Бурятии и Забайкальскому краю пошли навстречу из-за погоды
Бурятии и Забайкальскому краю не придётся выплачивать штрафы за неосвоенные федеральные средства, выделенные на реализацию госпрограмм. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабинета министров 2 июля.
- Мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придётся выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. И это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов, - сказал Медведев, комментируя распоряжение.
Согласно документу, Бурятия освобождена от штрафов по субсидиям на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на развитие агропромышленного комплекса и на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения.
Забайкалье освобождено от штрафов по субсидиям на формирование современной городской среды, развитие агропромышленного комплекса и устойчивое развитие сельских территорий.
Бурятию освободили от штрафов за неосвоенные федеральные субсидии
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 05.07.2019
Учреждения культуры районов республики и Улан-Удэ получат средства на оборудование кинозалов
Экономика, 05.07.2019
В отдалённом улусе Нур-Тухум Селенгинского района завершилось строительство многофункциональной спортивной площадки
Одна из новых школ будет с бассейном
Работы начаты в Железнодорожном районе
Здесь планируется построить бассейн
Экономика, 03.07.2019
Антон Виноградов изучает опыт судостроителей из других регионов
Экономика, 03.07.2019
25-ая юбилейная пленарная сессия международного форума птицеводов прошла в Улан-Удэ 2 июля
В правительстве Бурятии состоялось заседание научно-технического совета минстроя Бурятии под председательством главы Алексея Цыденова
К примеру, тариф на услугу водоотведения вырос на 14 %
В 2018 году в Бурятии научными исследованиями и разработками занимались 18 организаций
С 1 июля строительные компании не смогут ими пользоваться вплоть до момента сдачи готового дома
На обновление техники выделено 22 миллиона рублей
Деньги жителям выдают наличными
Жители города могут предложить свои идеи
Экономика, 28.06.2019
Холдинг «Вертолёты России» и министерство обороны заключили первый контракт на поставку 10 новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН производства Улан-Удэнского авиационного завода