Современную спортплощадку построили в улусе в Бурятии

Экономика, Фото: правительство Бурятии

В отдалённом улусе Нур-Тухум Селенгинского района завершилось строительство многофункциональной спортивной площадки



Средства выделены по федеральному проекту «Спорт-норма жизни», а также из республиканского и муниципального бюджетов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Универсальная площадка размером 16 на 30 метров оборудована двумя баскетбольными щитами, футбольными воротами, стойкой для крепления баскетбольной сетки, современным безопасным полимерным покрытием, сеточным ограждением и дополнительным освещением. Объект расположен в шаговой доступности от школы и детского сада, и теперь дети здесь могут играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол.



На строительство спортивной площадки выделено по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» около 3 млн рублей, из республиканского и муниципального бюджетов – 413 тысяч и 320 тысяч рублей соответственно.



До конца 2019 года в республике будут построены ещё 11 спортивных площадок: в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Бичурском, Муйском, Кижингинском, Кяхтинском, Закаменском, Заиграевском и Селенгинском районах.



Также до конца года в Бурятии откроют 9 площадок для подготовки к сдаче норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: в Еравнинском, Хоринском, Тарбагатайском, Кижингинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Кабанском, Баунтовском, Курумканском районах.







