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В Улан-Удэ обсудят изменения в генплан города

В Улан-Удэ обсудят изменения в генплан города
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители города могут предложить свои идеи

3 июля в 14:00 в администрации Улан-Удэ пройдут публичные слушания, где каждый житель города сможет ознакомиться с изменениями в Генеральный план города и внести свои предложения. Об этом сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

Данный стратегический документ является основой для градостроительного зонирования территории города. Опираясь именно на него принимаются Правила землепользования и застройки Улан-Удэ, проекты планировки, которые собственно и регулируют строительство в зоне общественной деловой застройки, жилой зоне, территориях с особыми условиями использования и т.д.

Генеральный план затрагивает практически все отрасли Улан-Удэ.

Прежний Генеральный план датирован 2008 годом, за минувшее десятилетие многое изменилось, социально-экономические условия, требования Градостроительного кодекса, санитарно-защитные зоны и другие. Он был спроектирован на численность населения в 400 тысяч человек, исходя из этих данных рассчитывалась потребность в детских садах, школах, жилье, поликлиниках, зелёных насаждениях и т.д. По данным официальной статистики на 2019 год в Улан-Удэ проживает более 430 тысяч человек, а по данным сети городских поликлиник эти цифры намного больше. Нынешний Генеральный план рассчитан на численность в 550 тысяч человек.

Научно-обоснованные предложения по пространственному развитию Улан-Удэ уже с новой численностью разработали специалисты ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» из Москвы.

Во время публичных слушаний 3 июля будет представлена презентация, которая расскажет о планируемых изменениях. Специалисты «Гипрогора» провели большую работу по сбору и анализу данных, ознакомились с программами развития инженерных сетей, транспортной сети, социальной сферы. Так, в Генплан включён новый мост через Уду, который начнут строить в этом году, а также 2 варианта моста через реку Селенгу.

Предусмотрен проект берегоукрепления реки Селенги, разработан новый пассажирский маршрут от мкрн. Горького вдоль железной дороги и до ул. Пищевой, чтобы миновать пробки по ул. Терешковой и в кварталах.

После обсуждения на публичных слушаниях, изменённый Генеральный план будет отправлен на согласование в федеральные министерства и ведомства.

- На сегодняшний день имеются неурегулированные вопросы, в том числе по функциональному зонированию, по землям, находящимся в собственности Российской Федерации (Минобороны, БурНИИСХ, РЖД). Эти вопросы необходимо решать с участием федеральных структур, в рамках согласования проекта, предусмотренного Градостроительным кодексом России, - пояснил председатель комитета по архитектуре и градостроительной политике Михаил Мясищев.

После этого этапа согласования наступит последний – проект Генерального плана будет направлен на утверждение городскому Совету депутатов до 31 декабря 2019 года, а срок утверждения народными избранниками до 30 апреля 2020 года.

Ознакомиться с генеральным планом можно на сайте администрации Улан-Удэ в разделе «Градостроительная политика».


генплан
 
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