В Иркутске лестницы и подпорные стены отремонтируют за 25 млн

В порядок приведут десятки объектов по всему городу



В 2019 году на текущий ремонт пешеходных лестниц и подпорных стен на территории Иркутска в городском бюджете предусмотрено около 25 миллионов рублей.



Запланирован ремонт подпорной стены в районе дома №20 на проспекте Маршала Жукова. Вскоре будет проведён электронный аукцион, соответствующая документация уже подготовлена. Кроме этого, также отремонтируют 37 лестниц, находящихся на балансе муниципалитета, на проспекте Маршала Жукова, улицах Байкальской, Карла Либкнехта, Партизанской, Советской, Трудовой и других.



В Правобережном округе Иркутска запланирован ремонт двух подпорных стен в микрорайоне Топкинский – в районе домов 27А и 44/2. При этом две подпорные стены – на улице 5-й Армии, 16/2 и 24/2 – уже отремонтировали. Кроме того, приведут в порядок пешеходную лестницу по улице Карпатской и установят перила в районе домов 15-16 и 37 в микрорайоне Топкинский и дома №75 на улице Фрунзе.



На территории Ленинского округа Иркутска отремонтируют и уложат плитку в сквере «Россия». Также восстановят бетонное покрытие на пешеходных лестницах в районе домов №228 на улице Баумана и №288 на улице Ярославского, отремонтируют муниципальную лестницу в посёлке Горького.



На территории Свердловского округа до конца августа запланирован ремонт 68 лестниц, в том числе в микрорайонах Первомайский, Юбилейный, Университетский, Радужный, Приморский, предместье Глазково и других, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

