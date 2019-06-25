Московское предприятие задолжало работникам Бурятии 28 миллионов рублей

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью ООО «Стройевроком» (Москва), имеющим обособленное подразделение в Улан-Удэ, нарушало трудовое законодательство.



Выявлена латентная задолженность по заработной плате перед 226 работниками в сумме более 28 миллионов рублей за период с марта 2018 года по январь 2019 года. Проверка проведена в феврале этого года.



Генеральному директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого в марте 2019 года погашена задолженность на сумму 3,5 миллиона рублей.



Работодателя привлекли к административной ответственности за непредоставление респондентами субъектам официального статистического учёта первичных статистических данных и оштрафовали на 10 тысяч рублей.



- В интересах работников в суд направлено 209 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 25 миллионов рублей, которые удовлетворены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



После прокурорского вмешательства в июне 2019 года погашена задолженность на сумму 16 миллионов рублей. Погашение задолженности в полном объёме находится на контроле прокуратуры.