В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью ООО «Стройевроком» (Москва), имеющим обособленное подразделение в Улан-Удэ, нарушало трудовое законодательство.
Выявлена латентная задолженность по заработной плате перед 226 работниками в сумме более 28 миллионов рублей за период с марта 2018 года по январь 2019 года. Проверка проведена в феврале этого года.
Генеральному директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого в марте 2019 года погашена задолженность на сумму 3,5 миллиона рублей.
Работодателя привлекли к административной ответственности за непредоставление респондентами субъектам официального статистического учёта первичных статистических данных и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
- В интересах работников в суд направлено 209 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 25 миллионов рублей, которые удовлетворены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
После прокурорского вмешательства в июне 2019 года погашена задолженность на сумму 16 миллионов рублей. Погашение задолженности в полном объёме находится на контроле прокуратуры.
Московское предприятие задолжало работникам Бурятии 28 миллионов рублей
Экономика, Фото:
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