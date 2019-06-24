В Чите стал дороже АИ-98
За неделю в Улан-Удэ стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась, сообщает управление по информационной политике города.
В Чите бензин марки АИ-98 подорожал на 1,59 руб. или 3,3 %. Стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95 и дизельного топлива не изменилась.
В Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива осталась без изменений.
Мэрия Улан-Удэ: Цены на бензин не изменились
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