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Мэрия Улан-Удэ: Цены на бензин не изменились

Мэрия Улан-Удэ: Цены на бензин не изменились
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Чите стал дороже АИ-98

За неделю в Улан-Удэ стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась, сообщает управление по информационной политике города.

В Чите бензин марки АИ-98 подорожал на 1,59 руб. или 3,3 %. Стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-95 и дизельного топлива не изменилась.

В Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива осталась без изменений.
цены на нефтепродукты
 
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