22 Июня

21 Июня

Популярное

На центр ядерной медицины Бурятии выделили ещё 400 миллионов

На центр ядерной медицины Бурятии выделили ещё 400 миллионов
Экономика, 
Все услуги центра для жителей Бурятии будут бесплатными

21 июня состоялось очередное заседание подкомиссии по развитию Дальнего Востока. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выделил Бурятии дополнительно 400 миллионов рублей на проект создания Центра ядерной медицины. Об этом сообщил в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Мне кажется, что наши люди уже привыкли слышать об очередном выделении средств. И относятся к этому как к чему-то привычному. Но это большие деньги, за которыми стоит большая предварительная работа», - отметил глава.

Центр ядерной медицины позволит выявлять онкообразования и лечить их на самых ранних стадиях, не доводя до тяжёлых, а в худших случаях и летальных последствий. Также этот центр позволит гораздо эффективнее проводить диагностику определённых сосудистых заболеваний.

«При этом все услуги ДЛЯ НАШИХ ЛЮДЕЙ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ, они предусмотрены в рамках ОМС, - особо подчеркнул Алексей Цыденов. – Ближайшие подобные центры есть в Красноярске и в Хабаровске, больше других нет».

В целом стоимость центра ядерной медицины составит 1 млрд рублей, в том числе 400 миллионов из «дальневосточных» средств и более 600 млн – средства частного инвестора, уточнил накануне Алексей Цыденов.

«В общем, будем здоровее!» - заключил глава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», концессионное соглашение между минздравом Бурятии и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» Сергеем Новиковым было заключено в феврале 2019 года. Недавно стало известно, как будет выглядеть объект. Завершить строительство центра планируется уже к 2021 году.

центр ядерной медицины бюджет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на реконструкцию Музыкально-гуманитарного лицея выделили 187 миллионов
В Улан-Удэ на реконструкцию Музыкально-гуманитарного лицея выделили 187 миллионов
Экономика, 22.06.2019
После реконструкции будут созданы все условия для получения полноценного образования детей
Даба-Жалсан Чирипов: «Программы по развитию сельхозпроизводства дают результат»
Даба-Жалсан Чирипов: «Программы по развитию сельхозпроизводства дают результат»
Экономика, 21.06.2019
Министр сельского хозяйства Бурятии назвал показатели «очень большим достижением»
Финансирование «Чистой воды» в Бурятии одно из самых крупных в России
Финансирование «Чистой воды» в Бурятии одно из самых крупных в России
Экономика, 21.06.2019
До 66% жителей Бурятии получат качественную питьевую воду
В Улан-Удэ обустроили четыре двора
В Улан-Удэ обустроили четыре двора
Экономика, 21.06.2019
Уложили асфальт, установили урны и лавочки
Компания из Хабаровского края будет закупать быков в Бурятии
Компания из Хабаровского края будет закупать быков в Бурятии
Экономика, 21.06.2019
В регионе построят животноводческую ферму
Компания из Голландии хочет открыть в Бурятии завод
Компания из Голландии хочет открыть в Бурятии завод
Экономика, 21.06.2019
Голландцы планируют заняться в Бурятии производством экологически чистых стройматериалов
В Бурятии работодатель не прописал в договоре условия оплаты
В Бурятии работодатель не прописал в договоре условия оплаты
Экономика, 21.06.2019
Председателю потребительского общества внесено представление
Хозяйства Бохана и Алари получат гранты на фермы
Хозяйства Бохана и Алари получат гранты на фермы
Экономика, 20.06.2019
Также их получат фермеры из Эхирит-Булагатского и Заларинского районов
Поезд Иркутск – Улан-Батор становится популярнее
Поезд Иркутск – Улан-Батор становится популярнее
Экономика, 20.06.2019
Перевозки пассажиров в международном поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 26%
В Бурятии не рассчитались продавцом при увольнении
В Бурятии не рассчитались продавцом при увольнении
Экономика, 20.06.2019
Мужчина обратился в прокуратуру 
Улан-удэнские вертолёты Ми-171А2 сертифицируют в Перу
Улан-удэнские вертолёты Ми-171А2 сертифицируют в Перу
Экономика, 19.06.2019
Специалисты холдинга «Вертолёты России» и Объединенной двигателестроительной корпорации провели рабочую встречу с представителями Главного управления гражданской авиации Республики Перу (DGCAP)
Строящееся для Байкала экосудно спустили на воду
Строящееся для Байкала экосудно спустили на воду
Экономика, 19.06.2019
Экосудно спустили на воду в Иркутске
Генплан Улан-Удэ изменят под полмиллиона человек
Генплан Улан-Удэ изменят под полмиллиона человек
Экономика, 19.06.2019
В новый Генплан включен третий мост через Уду и два варианта моста через реку Селенгу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^