Все услуги центра для жителей Бурятии будут бесплатными
21 июня состоялось очередное заседание подкомиссии по развитию Дальнего Востока. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выделил Бурятии дополнительно 400 миллионов рублей на проект создания Центра ядерной медицины. Об этом сообщил в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Мне кажется, что наши люди уже привыкли слышать об очередном выделении средств. И относятся к этому как к чему-то привычному. Но это большие деньги, за которыми стоит большая предварительная работа», - отметил глава.
Центр ядерной медицины позволит выявлять онкообразования и лечить их на самых ранних стадиях, не доводя до тяжёлых, а в худших случаях и летальных последствий. Также этот центр позволит гораздо эффективнее проводить диагностику определённых сосудистых заболеваний.
«При этом все услуги ДЛЯ НАШИХ ЛЮДЕЙ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ, они предусмотрены в рамках ОМС, - особо подчеркнул Алексей Цыденов. – Ближайшие подобные центры есть в Красноярске и в Хабаровске, больше других нет».
В целом стоимость центра ядерной медицины составит 1 млрд рублей, в том числе 400 миллионов из «дальневосточных» средств и более 600 млн – средства частного инвестора, уточнил накануне Алексей Цыденов.
«В общем, будем здоровее!» - заключил глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», концессионное соглашение между минздравом Бурятии и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» Сергеем Новиковым было заключено в феврале 2019 года. Недавно стало известно, как будет выглядеть объект. Завершить строительство центра планируется уже к 2021 году.
На центр ядерной медицины Бурятии выделили ещё 400 миллионов
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