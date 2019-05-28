В Улан-Удэ «рассекретили», как будет выглядеть центр ядерной медицины

Появился макет Центра ядерной медицины в Улан-Удэ. Снимки опубликовал пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев на своей странице в Instagram.
Медцентр будет состоять из нескольких отделений, в их число вошли: циклотронно-радиохимический блок производство радиофармпрепаратов; отделение позитронно-эмиссионной томографии 2 ПЭТ/КТ сканеры; отделение однофотонной эмиссионной томографии с 1 ОФЭКТ/КТ сканером; отделение радионуклидной терапии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля было подписано концессионное соглашение между министром здравоохранения республики Дамбинимой Самбуевым и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» Сергеем Новиковым. Стоимость строительства, оснащения и эксплуатации центра составляет 2,6 миллиарда рублей.
Инициатором подписания данного соглашения выступил Антон Виноградов, который тогда занимал должность министра по инвестициям. В мае Виноградов получил пост зампреда правительства Бурятии – главы полномочного представительства республики в Москве.
Согласно прогнозам, создание в Улан-Удэ центра ядерной медицины позволит увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях до 55,5% к 2023 году. А также снизить смертность от данного вида заболеваний до 171,2 на 100 тыс. населения к 2023 году, а от заболеваний сердечно-сосудистой системы - на 8% к 2025 году.
Завершить строительство обещают к 2021 году.