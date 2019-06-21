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В Улан-Удэ обустроили четыре двора

В Улан-Удэ обустроили четыре двора
Экономика, 
Уложили асфальт, установили урны и лавочки

Накануне в Улан-Удэ приняли четыре двора, которые были благоустроены по программе формирования комфортной городской среды, сообщает управление по информационной политике.

Во дворе дома по улице Антонова, 24 уложили новый асфальт, установили бордюрный камень и скамейки. Во время проведения работ жильцы попросили отгородить проезжую часть бордюром, организовав таким образом парковку в своём дворе. Общая площадь работ здесь составила около 2,6 тысяч кв.м. на общую сумму более 3,5 миллионов рублей

На улице Чкалова 2 объём работ по асфальтированию территории составил более 700 кв.м. с финансированием 990,7 тыс. руб.

На улице Терешковой 34 «а» заасфальтировали 590 кв.м., установили лавочки и урны. Примерно такой же объем работ был проведён и по улице Жердева 72. Общая сумма работ по двум дорам составила около 2 миллиона рублей.

Во всех дворах горожане активно включились в благоустройство и занялись озеленением – высадили десятки кустарников, в обустроенные клумбы посадили цветы.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего в этом году благоустроят 37 городских дворов. Также обустроят сквер в микрорайоне «Стеклозавод» и площадь Славы в микрорайоне ПВЗ. Общая сумма затрат по дворам составит 75,3 млн руб., а также две общественные территории на сумму 80,5 млн руб. Общее финансирование составит 155,8 млн руб.

Из 37 дворов по пяти будут проводиться конкурсные процедуры, а 33 двора будут финансироваться по порядку субсидирования, так как земельные участки под ними оформлены собственниками. Сегодня реализуются работы по дорожной карте со сроками работ и ответственными лицами.

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