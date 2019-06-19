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Улан-удэнские вертолёты Ми-171А2 сертифицируют в Перу

Улан-удэнские вертолёты Ми-171А2 сертифицируют в Перу
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты холдинга «Вертолёты России» и Объединенной двигателестроительной корпорации провели рабочую встречу с представителями Главного управления гражданской авиации Республики Перу (DGCAP)

Стороны договорились о порядке действий по валидации вертолёта Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода и двигателя ВК-2500ПС-03. Полностью сертифицировать вертолет перуанские авиационные власти планируют до конца 2019 года, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.

Также в рамках процедуры валидации представители DGCAP планируют в ближайшее время посетить Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля и АО «ОДК-Климов», которые являются разработчиками вертолёта Ми-171А2 и двигателя ВК-2500ПС-03.

- На сегодняшний день Перу является крупнейшим оператором российских вертолётов в Латинской Америке – в этой стране зарегистрировано более 100 гражданских и военных машин. Эксплуатанты заинтересованы в обновлении парка, и валидация сертификата Ми-171А2 перуанскими авиационными властями позволит нам начать поставки этой современной машины. Напомню, что аналогичная работа по сертификации Ми-171А2 сегодня ведётся в Бразилии, что говорит о перспективности латиноамериканского рынка для наших машин, - заявил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Ми-171А2 – самая современная модификация вертолётов типа Ми-8/17. Вертолёт оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образный рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.

Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъёмность выросла на 25%. Вертолёт может эффективно применяться днём и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.

Применение на вертолёте Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17, сделанного по принципу «стеклянной кабины», включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другим воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолёта.

Вертолёт обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.

- Латинская Америка – перспективный для Ростеха регион, и мы готовы предложить нашим партнерам конкурентные по цене и качеству решения с последующим трансфером технологий. Мы предлагаем партнерам не отдельный продукт, а весь комплекс сопутствующих сервисных услуг, – отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов. - Уверен, что валидация вертолета МИ-171А2 укрепит и расширит наше сотрудничество в авиационной сфере, а также сделает вертолет привлекательным для потенциальных покупателей в Перу и Латинской Америке в целом.

В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно прошел испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры окружающего воздуха до -50 градусов по Цельсию.

Улан-Удэнский авиазавод
 
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