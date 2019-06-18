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Кудрин не исключил «социального взрыва» в России из-за бедности

Кудрин не исключил «социального взрыва» в России из-за бедности
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что на сегодняшний день приблизительно 12,5 млн российских граждан находятся за чертой бедности

Если падение уровня жизни продолжит увеличиваться, в стране возможен «социальный взрыв», рассказал он в эфире телепрограммы «Познер», передаёт ТАСС.

«Конечно, у меня есть беспокойство… 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», — цитирует Кудрина ТАСС.

Глава Счётной палаты отметил, что в стране с таким уровнем ВВП на душу населения бедность «стала позором». По его словам, проблемой российской экономики являются не санкции и не снижение цен на нефть, а внутренние проблемы и неспособность провести необходимые преобразования, уточняет ТАСС.

Кудрин подчеркнул, что вместо реформ ситуация движется в обратном направлении: увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция и частная инициатива.

- Страна последние шесть лет не использовала свой шанс… Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными. В этом смысле мы находимся в такой ситуации застоя, экономического в первую очередь, который не даёт оптимизма, — цитирует ТАСС Кудрина.
бедность
 
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