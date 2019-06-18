Кудрин не исключил «социального взрыва» в России из-за бедности

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что на сегодняшний день приблизительно 12,5 млн российских граждан находятся за чертой бедности



Если падение уровня жизни продолжит увеличиваться, в стране возможен «социальный взрыв», рассказал он в эфире телепрограммы «Познер», передаёт ТАСС.



«Конечно, у меня есть беспокойство… 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», — цитирует Кудрина ТАСС.



Глава Счётной палаты отметил, что в стране с таким уровнем ВВП на душу населения бедность «стала позором». По его словам, проблемой российской экономики являются не санкции и не снижение цен на нефть, а внутренние проблемы и неспособность провести необходимые преобразования, уточняет ТАСС.



Кудрин подчеркнул, что вместо реформ ситуация движется в обратном направлении: увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция и частная инициатива.



- Страна последние шесть лет не использовала свой шанс… Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными. В этом смысле мы находимся в такой ситуации застоя, экономического в первую очередь, который не даёт оптимизма, — цитирует ТАСС Кудрина.

