Причальные сооружения для парома на Ольхон должны быть введены в ближайшее время
Такое поручение дал первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов во время рабочей поездки в Ольхонский район.
- Причал должен уже работать – по контракту срок окончания работ уже истек. Стройнадзором указан ряд замечаний, которые подрядчик должен в ближайшее время устранить, а минстрой - жёстко проконтролировать, - сказал Руслан Болотов.
На объекте на материковой части выполнено устройство пирса и причальной стенки сооружения, очистных сооружений, резервуара дождевых сточных вод, канализации и выгреба, сооружены проезды и площадки, проведены работы по устройству средств навигационного оборудования, наружного освещения, благоустройству территории.
Стоимость работ – более 110 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
На Ольхоне завершают строительство причальных сооружений
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