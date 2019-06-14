На Ольхоне завершают строительство причальных сооружений

Причальные сооружения для парома на Ольхон должны быть введены в ближайшее время



Такое поручение дал первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов во время рабочей поездки в Ольхонский район.



- Причал должен уже работать – по контракту срок окончания работ уже истек. Стройнадзором указан ряд замечаний, которые подрядчик должен в ближайшее время устранить, а минстрой - жёстко проконтролировать, - сказал Руслан Болотов.



На объекте на материковой части выполнено устройство пирса и причальной стенки сооружения, очистных сооружений, резервуара дождевых сточных вод, канализации и выгреба, сооружены проезды и площадки, проведены работы по устройству средств навигационного оборудования, наружного освещения, благоустройству территории.



Стоимость работ – более 110 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.







