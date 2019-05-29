В Бурятии определились, на что потратят дополнительные 278 миллионов

В списке школы, ссузы, дома культуры и другие объекты
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 мая правительство РФ выделило Бурятии дополнительно 278 миллионов рублей в рамках единой дальневосточной субсидии.
Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев так пояснил решение: «Только одному субъекту мы добавили [средства] - 278 млн [рублей] Бурятии, потому что там было немножко неровно. Мы средства выделяем в целом в зависимости от населения территории. Там было некоторое выпадение - регион новый. Нам надо было эту деформацию устранить» (цитата ТАСС).
17 объектов
В правительстве Бурятии уточнили, что дополнительные 278 миллионов направят на реализацию 17 новых мероприятий.
В списке – капитальный ремонт девяти школ: Кусотинской в Мухоршибирском районе, школы №2 в посёлке Селенгинск Кабанского района, Новокижингинской, Кичерской в Северобайкальском районе, Ульдургинсой в Еравнинском районе, школы №5 города Закаменск, Гусиноозёрской гимназии, в столице Бурятии - школы № 24 в посёлке Звёздный и здания лингвистической гимназии №3. Также будет капитально отремонтирован стадион школы № 9 в Улан-Удэ.
Реконструкция ждёт здание Байкальского базового медицинского колледжа в посёлке Селенгинск, учебный корпус и общежитие Бурятского республиканского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности.
В этом году капитальный ремонт ждёт Никольский дом культуры в посёлке Саган-Нур, детскую школу искусств и Дом культуры «Байкал» в городе Северобайкальск.
Также за счёт «единой» дальневосточной субсидии будет обустроен стационарный детский автогородок на базе Республиканского детско-юношеского центра патриотического воспитания, туризма и спорта. Состоится капитальный ремонт объектов Дирекции спортивных сооружений – ФСК, Центрального стадиона и спортивно-туристского комплекса «Максимиха», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
«Очень действенный инструмент»
- Выделение дополнительных средств дальневосточной субсидии на развитие социальной инфраструктуры Бурятии – это возможность создать комфортные условия для обучения наших детей. Из самых крупных объектов сферы образования – это долгожданный капремонт лингвистической гимназии №3 города Улан-Удэ, где учатся почти 1,5 тысячи детей, а также Закаменской школы №5, где обучается более тысячи детей. Благодаря вчерашнему решению – во все районные больницы республики будут закуплено современное медицинское оборудование. Первоначально было запланировано приобретение медтехники лишь в 14 районов Бурятии, - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Решение социальных задач за счет средств федерального бюджета позволяет республике направить больше усилий на развитие точек экономического роста. Ведь зачастую при острых проблемах в социальной сфере, приоритеты расставлялись не в пользу поддержки предпринимательской активности и развития бизнеса. Единая дальневосточная субсидия на социальное развитие центров экономического роста, на наш взгляд, это потенциально очень действенный инструмент, который создает фундамент для развития территорий, - добавил глава.
Рекордные 6 миллиардов
Всего же Бурятия получит по единой дальневосточной субсидии колоссальные 6 миллиардов рублей. Изначально мероприятий для финансирования было 73, теперь их число выросло до 90.
- Также скорректированы два мероприятия плана социального развития центров экономического роста («единая субсидия») Бурятии. По поручению Алексея Цыденова почти 1,1 млрд рублей, которые планировалось направить на обновление парка медицинского оборудования только в 14 районах Бурятии, перераспределены на центральные больницы всех 21 районов республики. Также в список добавлены медучреждения Улан-Удэ и республики: Детская клиническая больница, Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко, Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова и Детская республиканская клиническая больница. Внесены изменения и в мероприятие «Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования»: актуализирован список оборудования, необходимого для создания специализированных центров компетенций. В списке 17 ссузов ничего не изменилось, - сообщили в правительстве Бурятии.
Полный список объектов, на которое пойдёт финансирование:
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Строительство офиса врача общей практики в с. Романовка Баунтовского Эвенкийского района
2. Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская больница № 4»
3. Капитальный ремонт детской поликлиники в здании по ул. Яковлева, дом № 8 ГБУЗ «Городская больница № 4»
4. Приобретение здания для офиса врача общей (семейной) практики по адресу г. Улан-Удэ, ул. 40 лет Победы, д. 2а
5. Капитальный ремонт ГАУЗ «Республиканская больница им. Н.А. Семашко»
6. Капитальный ремонт пищеблока Селенгинской районной больницы
7. Капитальный ремонт главного корпуса Селенгинской районной больницы
8. Капитальный ремонт участковой больницы в п. Новый Уоян, Северо-Байкальского района
9. Приобретение медицинского оборудования и оснащение медицинских организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
10. Реконструкция МКП «Городской комбинат школьного питания» г. Улан-Удэ, просп. Строителей, д. 74а с выделением 1-го этапа строительства»
11. Строительство средней общеобразовательной школы на 11 классов в п. Новоселенгинск Селенгинского района.
12. Строительство общежития ГАПОУ РБ «БРМТИТ» в г. Северобайкальск РБ
13. Строительство пристроя к детскому саду «Витимок» в с. Романовка Баунтовского эвенкийского района.
14. Строительство спортивного зала в п. Маловский Баунтовского эвенкийского района.
15. Реконструкция МАОУ «Гимназия №14» г.Улан-Удэ», ул. Чертенкова, дом №3. I этап. Пристрой пищеблока.
16. Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (15 учреждений)
17. Завершение капитального ремонта образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» у. Сорок Окинского района
18. Ремонт МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Хара-Хужирской начальная школа детский сад»
19. Капитальный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Боксонская начальная школа-детский сад» Окинского района
20. Капитальный ремонт школы МБОУ «Тункинская СОШ»в с.Тунка, Тункинского района
21. Капитальный ремонт МБОУ «Горхонская средняя образовательная школа» в с.Кырен Тункинского района Республики Бурятия
22. Капитальный ремонт МБОУ «Кыренская СОШ» с.Кырен, Тункинского района
23. Капитальный ремонт МБДОУ «Кыренский детский сад комбинированного вида» с.Кырен, Тункинского района (в т.ч. монтаж системы вентиляции)
24. Капитальный ремонт школы МБОУ «Туранская СОШ»в с.Туран, Тункинского района
25. Капитальный ремонт МБДОУ «Галбайский детский сад» с.Галбай, Тункинский район
26. Капитальный ремонт МБДОУ «Хужирский детский сад» у.Хужиры, Тункинский район
27. Капитальный ремонт МБДОУ «Ниловский детский сад» пос.Ниловка, Тункинский район
28. Капитальный ремонт здания районной гимназии , г.Закаменск, ул. Гагарина, 2А
29. Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №15 « Туяна г. Закаменск»
30. Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №4 г. Закаменск»
31. Капитальный ремонт центра дополнительного образования «Сэлэнгэ» (создание детско-юношеского технопарка)
32. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 10 «Сказка», г. Гусиноозерск
33. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко», г. Гусиноозерск
34. Капитальный ремонт помещения 2 этажного учебного корпуса ГБПОУ «ГЭТ»
35. Капитальный ремонт многофункционального межпоселенческого Дома Молодежи Селенга г. Гусиноозерск
36. Капитальный ремонт МАОУ «Красно-Ярская СОШ», Кабанский район
37. Капитальный ремонт кровли и части здания МБОУ «Маловская СОШ»
38. Капитальный ремонт школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
39. Капитальный ремонт МБОУ «Иракиндинская СОШ»
40. Капитальный ремонт МБО ДО ЦДОД «Созвездие»
41. Капитальный ремонт отопительной системы, ремонт узла горячего водоснабжения, ремонт теплового узла и установка погодного компенсатора здания и сетей общежития ГБПОУ «Авиационный техникум»
42. Модернизация модульной котельной в МБДОУ «Кыренский детский сад «Солнышко»
43. Модернизация модульной котельной в МБОУ «Тункинская СОШ» с.Тунка, Тункинского района
44. Модернизация модульной котельной в МБОУ «Хойтогольская СОШ» у. .Хойто-гол, Тункинского района (установка модульной котельной)
45. Модернизация модульной котельной в МБОУ «Охор-Шибирская ООШ» у.Охор-Шибирь Тункинского района
46. Капитальный ремонт МБОУ «Кусотинская СОШ» Мухоршибирского района
47. Капитальный ремонт МБОУ «Селенгинская средняя общеобразовательная школа №2»
48. Капитальный ремонт здания МБОУ «Новокижингинская СОШ»
49. Капитальный ремонт МБОУ «Кичерская СОШ» Северобайкальского района
50. Капитальный ремонт стадиона школы № 9» г.Улан-Удэ
51. Капитальный ремонт МБОУ «Ульдургинская СОШ»
52. Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 5 г.Закаменск»
53. Капитальный ремонт МБОУ «Гусиноозерская гимназия»
54. Капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г.Улан-Удэ» п.Звездный, ул.Ясная,1
55. Проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия «Здание, где в годы Великой Отечественной войны (октябрь 1941-ноябрь 1945 г. г.) размещался лечебный корпус эвакогоспиталя № 946 общехирургического профиля» (Лингвистическая гимназия №3)
56. Капитальный ремонт зданий ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж» Министерства здравоохранения Республики Бурятия в пгт.Селенгинск, мкр. Южный, д.11
57. Капитальный ремонт в учебном корпусе и общежитии, ул.Пищевая,10 (ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»)
58. Обустройство стационарного детского автогородка на базе ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр патриотического воспитания, туризма и спорта»
СПОРТ
59. Реконструкция детско-юношеской спортивной школы № 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5 б» II этап. Пассажирская подвесная канатная дорога
60. Реконструкция детской юношеской спортивной школы № 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б. III этап. Система освещения
61. Строительство спортивной площадки в с. Дутулур Закаменского района
62. Строительство спортивной площадки в пгт. Северомуйск Муйского района
63. Строительство спортивной площадки в с. Улекчин Закаменского района
64. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16*30 м в улусе Ташир, Селенгинского района
65. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16х30 в п. Уоян Северо-Байкальского района
66. Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16х30 м в с. Малая Кудара Кяхтинского района
67. Строительство стадиона в с. Кижинга Кижингинского района
68. Реконструкция МАОУ ДОД «ДЮСШ №18, г. Улан-Удэ «Золотой Дракон», ул. Чкалова, 20 «А».
69. Приобретение здания Центра гиревого спорта по ул. Мира,10г, пгт. Онохой Заиграевского района
70. Капитальный ремонт и оснащение спортивного зала СОК «Жемчужина» в п.Северомуйск под размещение поселкового дома культуры
71. Приобретение комплекта оборудования для монтажа спортивной площадки 27х11,5 м. «ГТО» с искусственным покрытием в у. Шибертуй Бичурского района
72. Капитальный ремонт ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений»
КУЛЬТУРА
73. Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Музыкальный-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева» г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 28а, 29
74. Строительство центра культурного развития в п. Саган-Нур Мухоршибирского района
75. Строительство СДК в с. Ширинга Еравнинского района
76. Сельский дом культуры в с. Гунда Еравнинского района
77. «Строительство сельского дома культуры в у. Сорок Окинского района
78. Строительство СДК на 150 мест по адресу: Баунтовский эвенкийский район, с. Романовка, ул. Первомайская, 2 в
79. Строительство Национального музея Республики Бурятия
80. Капитальный ремонт Сельского дома культуры с. Зактуй
81. Капитальный ремонт МАУДО «Гусиноозерская детская школа искусств имени Н.Б. Дамиранова» г. Гусиноозерск
82. Капитальный ремонт блока «Б» МАУ КДЦ «Жемчужина» в п.Селенгинск Кабанского района
83. Капитальный ремонт Никольского дома культуры п. Саган-Нур
84. Капитальный ремонт Детской школы искусств г.Северобайкальск
85. Капитальный ремонт кровли Дома культуры «Байкал» г.Северобайкальск
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
86. Приобретение зданий для АУСО РБ «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс» по ул. Бабушкина, д.183, г.Улан-Удэ
ЖКХ
87. Выполнение работ по строительству котельной в МО СП «Ангоянское» Северо-Байкальского района с переводом на экологически чистые технологии (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
88. Реконструкция скважины в с. Сосново-Озерское Еравнинского района
89. Строительство водовода в с.Сосново-Озерское Еравнинского района
90. Капитальный ремонт трамвайных путей и трамваев в городе Улан-Удэ, покупка 12 трамваев.
В Бурятии определились, на что потратят дополнительные 278 миллионов
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