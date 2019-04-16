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Площадь Славы в Улан-Удэ кардинально изменится

Площадь Славы в Улан-Удэ кардинально изменится
Экономика, 
Здесь появится фонтан и озеленение. ФОТО

Площадь Славы в Улан-Удэ ждёт реконструкция. Финансирование выделено в рамках программы «Формирование современной городской среды». И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков представил дизайн-проект будущей площади Славы.



Весь объект состоит из трёх частей, где первая часть – территория от улицы Буйко до Комсомольской, вторая зона – от Комсомольской до зоны мемориала, а третья – мемориальная часть площади.

- На площади заменим тротуарную плитку, установим фонтан, обустроим и организуем поливку газонов, разобьем цветники, высадим кустарники и сибирскую яблоню. В верхней части площади появится отрытая сцена, на которой можно будет проводить концерты и другие культурные мероприятия, - уточнил Шутенков.

На своей странице в Facebook он предложил улан-удэнцам высказать предложения и замечания.





благоустройство
 
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