Площадь Славы в Улан-Удэ кардинально изменится

Площадь Славы в Улан-Удэ ждёт реконструкция. Финансирование выделено в рамках программы «Формирование современной городской среды». И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков представил дизайн-проект будущей площади Славы.











На своей странице в Facebook он предложил улан-удэнцам высказать предложения и замечания.



















Весь объект состоит из трёх частей, где первая часть – территория от улицы Буйко до Комсомольской, вторая зона – от Комсомольской до зоны мемориала, а третья – мемориальная часть площади.- На площади заменим тротуарную плитку, установим фонтан, обустроим и организуем поливку газонов, разобьем цветники, высадим кустарники и сибирскую яблоню. В верхней части площади появится отрытая сцена, на которой можно будет проводить концерты и другие культурные мероприятия, - уточнил Шутенков.