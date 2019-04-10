Фонд капремонта может принять отремонтированный дом без УК

Новый документ не позволит затягивать сроки приемки управляющими компаниями.



Для сокращения сроков приёмки и исключения необоснованных отказов, постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2019 №154 введены новые положения в республиканские нормативные правовые акты. С соответствующей инициативой Минстрой Бурятии обратился к Главе республики.



Теперь, в случае если капитальный ремонт многоквартирных домов проведён в соответствии с проектной документацией, а представители управляющих организаций всё же не подписывают акты приёмки, заказчик в лице Фонда капитального ремонта может принять выполненные работы по капремонту без их подписи. Так как бывали случаи, когда управляющие компании, входящие в комиссию по году не подписывали акты приёмки выполненных работ после капитального ремонта. Причём замечания управляющих организаций часто не обоснованны. Освобождая себя от ответственности перед собственниками, и не желая проводить ремонт за свой счёт, многие управляющие пытаются возложить дополнительные работы на Фонд капитального ремонта. Однако перечень работ по капитальному ремонту, финансируемый за счёт средств фонда, установлен Жилищным кодексом РФ и не может включать в себя дополнительные расходы.



Кроме того, внесены уточнения в минимальный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Так, работы по замене стояков инженерных систем (водоснабжения, отопления, водоотведения и канализации) в квартирах собственников помещений будут проводиться только за счёт дополнительных средств собственников, а также при условии их 100% согласия на обеспечение доступа к инженерным системам и строительным конструкциям, расположенным в их квартирах, сообщает Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.

