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Бурятия получит в 2019 году «дальневосточные» 3 млрд

Бурятия получит в 2019 году «дальневосточные» 3 млрд
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
По словам Юрия Трутнева, он провёл в Бурятии «жёсткие разговоры»

Как сообщал «Байкал-Daily», в четверг вечером, 31 января, в Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства страны Юрий Трутнев. В пятничной программе значились посещение им различных объектов, совещания в правительстве Бурятии.

Предоставляем краткие итоги визита.

Создание территорий опережающего развития и 21 социальный объект

1 февраля на пресс-подходе Юрий Трутнев напомнил журналистам о своей работе в Бурятии в ходе предыдущей поездки.

- Тогда мы говорили о том, какие преимущества получит республика, какие программы будут реализовываться, говорили о том, что можно будет создавать территории опережающего развития, осуществлять инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов, что будут выделяться федеральные деньги для социальных объектов в точках экономического роста. И вот сегодня мы приехали всё это делать, - сказал полпред.

По его словам, на сегодня уже подготовлены некоторые решения по Бурятии (окончательные решения примет правительство России). Это касается и создания в республике территорий опережающего развития.

- Далее мы рассмотрели ряд проектов на предоставление субсидии на инфраструктурную поддержку, мы тоже доработаем всё, уточним стоимость. Но принципиальное решение, что мы поддержим проект, и он будет принят. И, наконец, последнее совещание было посвящено социальным объектам. Сегодня уже практически принят 21 объект на общую сумму 2,5 млрд рублей. Это неполный список, всего республикой заявлено более 80 объектов, мы остальные объекты тоже обязательно будем рассматривать, включать в программы, просто по ним надо сверить сметную стоимость, разработать ПСД, - уточнил Юрий Трутнев.

«У нас таких летательных аппаратов в стране нет»

Также сегодня на совещаниях детально рассматривали все сферы в регионе. По спорту было внесено предложение увеличить количество малых плоскостных сооружений в целом по республике. Кроме того, будут отремонтированы котельные, детские сады, будут закупать трамваи, автобусы.

- Работы предстоит много. Вся эта работа будет проведена в течение трёх лет, но уже в течение 19 года начнётся финансирование, начнётся строительство, - добавил полпред.

Он отметил, что Бурятия – богатая республика, и на её территории есть много месторождений полезных ископаемых.

- Некоторые из них достаточно давно не вводились в эксплуатацию, но вот помощь за счёт преференций, за счёт субсидии на инфраструктуру явно поможет сдвинуть эти проекты с места, - сказал Юрий Петрович.

Полномочный представитель президента России в ДФО упомянул в своей речи и авизавод, отметив, что от посещения у него остались «очень хорошие впечатления». На предприятии он ознакомился с проектами новых самолёта и вертолёта.

- У нас таких летательных аппаратов в стране нет. Я хочу сейчас переговорить со всеми главами субъектов ДФО, собрать заявки под этот самолёт. И если мы сможем этот самолёт запустить, то мы просто создадим региональное авиапредприятие, которое сможет на себя взять перевозки на среднюю дистанцию. Чтобы не каждому субъекту мучиться, потому что это надо создавать сервисную базу, потом кто-то закупает одни самолеты, кто-то – другие, подготовить лётный состав, площадки, посадочные полосы и запустить большой проект, который сделает Дальний Восток доступнее для людей, - подытожил он.

Три площадки как ТОРы

Итогами от заседаний поделился и глава Бурятии. Руководитель региона рассказал, что было заявлено три площадки по территориям опережающего развития. Это Селенгинск, Гусинозерск и Кяхта. И эти площадки получили поддержку.

- Это должно дальше пройти через правительство. В части инфраструктурной поддержки сейчас даны уточняющие поручения, что нужно представить, какие документы, но, в целом, это проекты: производство трехслойного картона, птицефабрика (Селенгинск), транспортный логистический комплекс в Наушках, тепличный комплекс в Гусиноозерске. Это первые, но не последние заявки.

То есть у нас есть возможность заявляться дополнительно – по мере готовности нас самих и инвесторов идти в такие проекты, - поведал Алексей Цыденов.

Строительство Национального музея, театра «Байкал»

Накануне рассмотрели и субсидию по социальным объектам. Глава Бурятии озвучил список проектов, которые, по предварительным данным, получат финансирование в будущем.

- Мы сегодня получили поддержку, одобрение по таким проектам, как строительство Национального музея, театра «Байкал» на Набережной. У нас 19 больниц получат новое медицинское оборудование, будут ремонтироваться школы, детские сады. По строительству сельских домов - у нас будет в посёлке Саган-Нур новый дом культуры, почти 200 млн рублей – стоимость, а также предусмотрена реконструкция других объектов, - добавил он.

3 млрд получит Бурятия в 2019 году

Алексей Цыденов подробно объяснил, что «дальневосточная субсидия» охватывает практически всю территорию республики в привязке к центрам роста.

- Где у нас есть инвестпроект, где у нас частный инвестор заходит, идёт экономический рост, соответственно, возникает вопрос социального обеспечения, обеспечения трудовыми ресурсами. Туда идёт вот эта субсидия. Это Еравнинский, Баунтовский, Окинский, Тункинский, Кяхтинский, Селенгинский, Кабанский, Заиграевский районы, город Улан-Удэ. Такого у нас ещё никогда не было, это беспрецедентные условия. И три млрд на этот год, предварительно ещё 6 млрд 600 на 20-21 годы, которые мы будем уточнять подтверждающими документами, - резюмировал он результаты дня.

«Жёсткие разговоры»

В конце полпред президента в ДФО заметил, что в этот день были и достаточно жёсткие разговоры с местными чиновниками. Как выразился Юрий Трутнев, они «морочили голову» инвесторам.

- Сегодня был не только «золотой дождь» распределений, сегодня были гораздо более жёсткие разговоры. Были чиновники, которые не справлялись со своими обязанностями и морочили голову инвесторам – тянули сроки, не предоставляли земельные участки и т.д., - сказал он.

Полпред заключил, что такую работу они будут проводить постоянно.

Дальневосточный федеральный округ бюджет
 
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