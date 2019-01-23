Деньги планируется направить на ремонт и строительство объектов социальной сферы
Финансы на ремонт и строительство объектов социальной сферы могут выделить Тункинскому району республики в рамках «дальневосточной» субсидии. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе своей рабочей поездки в муниципальное образование.
- У нас сейчас появились новые возможности с учётом того, что президент включил Бурятию в Дальневосточный федеральный округ. Сейчас будет распределяться «дальневосточная» субсидия, и в рамках этой субсидии мы предусматриваем также средства на Тункинский район - на ремонт и строительство объектов социальной сферы, - сказал Алексей Цыденов.
Также он добавил, что 1 февраля планируется приезд в Бурятию полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.
- Мы будем защищать полный перечень проектов, которые будут у нас в рамках этой субсидии финансироваться. И надеемся, что достаточно много объектов, которые к Тункинскому району относятся - строительство школ, детсадов, дома культуры, туда попадёт, - подытожил руководитель региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 23 января, Алексей Цыденов поехал с рабочим визитом в Тункинский район. Перед въездом в район главу встречали одновременно по бурятским и русским традициям: ему предложили попробовать каравай и вручили хадак с молоком.
Здесь глава республики посетит объекты сельского хозяйства, получившие господдержку. Кроме того, он проинспектирует состояние котельных в Аршане и осмотрит детскую поликлинику в Кырене, которая была построена в 2018 году, Горхонскую школу, где идёт капитальный ремонт спортзала, и другие объекты.
В Кырене Алексей Цыденов вместе с руководителями министерств и ведомств встретится с населением района, проведёт рабочее совещание.
Дальше глава Бурятии поедет в Окинский район.
Тункинскому району Бурятии могут выделить «дальневосточные» субсидии
Экономика, Фото:
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