23 Января

22 Января

Популярное

Тункинскому району Бурятии могут выделить «дальневосточные» субсидии

Тункинскому району Бурятии могут выделить «дальневосточные» субсидии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Деньги планируется направить на ремонт и строительство объектов социальной сферы

Финансы на ремонт и строительство объектов социальной сферы могут выделить Тункинскому району республики в рамках «дальневосточной» субсидии. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе своей рабочей поездки в муниципальное образование.

- У нас сейчас появились новые возможности с учётом того, что президент включил Бурятию в Дальневосточный федеральный округ. Сейчас будет распределяться «дальневосточная» субсидия, и в рамках этой субсидии мы предусматриваем также средства на Тункинский район - на ремонт и строительство объектов социальной сферы, - сказал Алексей Цыденов.

Также он добавил, что 1 февраля планируется приезд в Бурятию полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

- Мы будем защищать полный перечень проектов, которые будут у нас в рамках этой субсидии финансироваться. И надеемся, что достаточно много объектов, которые к Тункинскому району относятся - строительство школ, детсадов, дома культуры, туда попадёт, - подытожил руководитель региона.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 23 января, Алексей Цыденов поехал с рабочим визитом в Тункинский район. Перед въездом в район главу встречали одновременно по бурятским и русским традициям: ему предложили попробовать каравай и вручили хадак с молоком.

Здесь глава республики посетит объекты сельского хозяйства, получившие господдержку. Кроме того, он проинспектирует состояние котельных в Аршане и осмотрит детскую поликлинику в Кырене, которая была построена в 2018 году, Горхонскую школу, где идёт капитальный ремонт спортзала, и другие объекты.

В Кырене Алексей Цыденов вместе с руководителями министерств и ведомств встретится с населением района, проведёт рабочее совещание.

Дальше глава Бурятии поедет в Окинский район.
ДФО Дальний Восток субсидии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Тункинскому району Бурятии могут выделить «дальневосточные» субсидии
Тункинскому району Бурятии могут выделить «дальневосточные» субсидии
Экономика, 23.01.2019
Деньги планируется направить на ремонт и строительство объектов социальной сферы
30 миллионов выделили на спортивную инфраструктуру Кабанского района
30 миллионов выделили на спортивную инфраструктуру Кабанского района
Экономика, 23.01.2019
Деньги выделили для проведения зимних сельских игр
В Иркутской области осудили депутата за мошенничество с маткапиталом
В Иркутской области осудили депутата за мошенничество с маткапиталом
Экономика, 23.01.2019
Также под суд пошли женщины, обналичившие материнский капитал 
В Бурятии задолженность по зарплате составляет 46,5 млн рублей
В Бурятии задолженность по зарплате составляет 46,5 млн рублей
Экономика, 22.01.2019
Более 900 человек в Бурятии не получают зарплаты вовремя
В Бурятии предложили производство продуктов класса премиум
В Бурятии предложили производство продуктов класса премиум
Экономика, 22.01.2019
Экологически чистые продукты хотят изготовлять из местного сырья
В Бурятии 383 семьи получили коров бесплатно
В Бурятии 383 семьи получили коров бесплатно
Экономика, 21.01.2019
Ещё 200 семьям была оказана помощь деньгами
План по вводу жилья в 2018 году в Иркутской области выполнен
План по вводу жилья в 2018 году в Иркутской области выполнен
Экономика, 21.01.2019
Общий объём ввода жилья на территории Иркутской области за минувший год составил 982,3 тысяч квадратных метров
В Бурятии открылась долгожданная школа в Гурульбе
В Бурятии открылась долгожданная школа в Гурульбе
Экономика, 21.01.2019
На строительство школы из республиканского бюджета выделяли более 336 миллионов рублей. ФОТО
Север Бурятии включился в обсуждение программы развития Дальнего Востока
Север Бурятии включился в обсуждение программы развития Дальнего Востока
Экономика, 21.01.2019
В районах республики идёт обсуждение предложений в программу развития Дальнего Востока
В аэропорту Улан-Удэ увеличился пассажиропоток почти на 40%
В аэропорту Улан-Удэ увеличился пассажиропоток почти на 40%
Экономика, 21.01.2019
Аэропорт обслужил в 2018 году 2867 воздушных судов
В Бурятии выдавать «Дальневосточный гектар» начнут с июля
В Бурятии выдавать «Дальневосточный гектар» начнут с июля
Экономика, 17.01.2019
Участниками программы уже стали 73 тысячи россиян
Преференции ДФО скоро начнут действовать в Бурятии
Преференции ДФО скоро начнут действовать в Бурятии
Экономика, 17.01.2019
Глава республики встретился с министром по развитию Дальнего Востока
Медорганизации Забайкалья получили 9 машин «скорой»
Медорганизации Забайкалья получили 9 машин «скорой»
Экономика, 17.01.2019
Потребность автомобилей класса «В» в крае составляет 54 единицы техники, заявка на 2019 год уже оформлена
Жители Баргузинского района внесли предложения в программу развития Дальнего Востока
Жители Баргузинского района внесли предложения в программу развития Дальнего Востока
Экономика, 17.01.2019
Прозвучали предложения по малому бизнесу в сельской местности и развитию фермерских хозяйств

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^