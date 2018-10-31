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В Бурятии построили фельдшерско-акушерский пункт за 4,9 млн

В Бурятии построили фельдшерско-акушерский пункт за 4,9 млн
Экономика,  Фото:минстрой Бурятии
Его общая площадь составляет более 130 квадратных метра

Фельдшерско-акушерский пункт в Корсаково Кабанского района получил разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-служба минстроя Бурятии.



Каркас здания выполнен из стальных конструкций. В помещении имеется санузел, автономная канализация, электроотопление. Здесь расположены процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, есть помещения для хранения лекарств, чистого белья.

Объект полностью оснащён медицинским оборудованием согласно проектно- сметной документации.

Из средств республиканского бюджета на строительство направлено 4,9 миллионов рублей. Его общая площадь составляет более 130 квадратных метра.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее открыли новый фельдшерско-акушерский пункт в центре села Югово Прибайкальского района.

фельдшерско-акушерский пункт
 
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