В Бурятии построили фельдшерско-акушерский пункт за 4,9 млн

Его общая площадь составляет более 130 квадратных метра
Фельдшерско-акушерский пункт в Корсаково Кабанского района получил разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-служба минстроя Бурятии.
Каркас здания выполнен из стальных конструкций. В помещении имеется санузел, автономная канализация, электроотопление. Здесь расположены процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, есть помещения для хранения лекарств, чистого белья.
Объект полностью оснащён медицинским оборудованием согласно проектно- сметной документации.
Из средств республиканского бюджета на строительство направлено 4,9 миллионов рублей. Его общая площадь составляет более 130 квадратных метра.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
в центре села Югово Прибайкальского района.
Его общая площадь составляет более 130 квадратных метра
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