В Бурятии построили фельдшерско-акушерский пункт за 4,9 млн

Фельдшерско-акушерский пункт в Корсаково Кабанского района получил разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-служба минстроя Бурятии.









Из средств республиканского бюджета на строительство направлено 4,9 миллионов рублей. Его общая площадь составляет более 130 квадратных метра.







