Он открылся в селе Югово Прибайкальского района
Новый фельдшерско-акушерский пункт построен в самом центре села, на площади 134 квадратных метра, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Каркас здания выполнен из стальных конструкций. В помещении имеется санузел, автономная канализация, электроотопление. Здесь расположены процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, есть помещения для хранения лекарств, чистого белья.
Объект полностью оснащён медицинским оборудованием согласно проектно- сметной документации.
Строительство велось в течение 5 месяцев. Для пациентов ФАП в селе Югово откроет свои двери в ближайшие месяцы.
В Бурятии построили новый фельдшерско – акушерский пункт
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