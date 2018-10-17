В Бурятии построили новый фельдшерско – акушерский пункт

Он открылся в селе Югово Прибайкальского района



Новый фельдшерско-акушерский пункт построен в самом центре села, на площади 134 квадратных метра, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



Каркас здания выполнен из стальных конструкций. В помещении имеется санузел, автономная канализация, электроотопление. Здесь расположены процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, есть помещения для хранения лекарств, чистого белья.



Объект полностью оснащён медицинским оборудованием согласно проектно- сметной документации.



Строительство велось в течение 5 месяцев. Для пациентов ФАП в селе Югово откроет свои двери в ближайшие месяцы.

