Правительство планирует удерживать цены экспортными пошлинами
Представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака предложили правительству поднять цены на бензин и дизель на 4–5 рублей за литр с нового года, сообщает РБК.
Компании жаловались правительству на свои проблемы и в 4–5 рублей оценили убытки при продаже литра топлива.
После резкого роста цен на бензин весной правительство договорилось с нефтяниками, что они будут сдерживать цены с 1 июня. Эта договорённость до сих пор действует. Потери отрасли из-за заморозки цен эксперты оценили в 150 миллиардов рублей.
Правительство не согласно с мнением нефтяных компаний о необходимости компенсировать недополученные доходы и продолжает вынуждать их субсидировать цены на заправках, уточняет РБК.
- С учётом дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов компаниям нужно проявить альтруизм, - заявил Козак.
Нефтяники попросили поднять цены на бензин на 5 рублей
Экономика, Фото:
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