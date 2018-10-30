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Нефтяники попросили поднять цены на бензин на 5 рублей

Нефтяники попросили поднять цены на бензин на 5 рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Правительство планирует удерживать цены экспортными пошлинами

Представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака предложили правительству поднять цены на бензин и дизель на 4–5 рублей за литр с нового года, сообщает РБК.

Компании жаловались правительству на свои проблемы и в 4–5 рублей оценили убытки при продаже литра топлива.

После резкого роста цен на бензин весной правительство договорилось с нефтяниками, что они будут сдерживать цены с 1 июня. Эта договорённость до сих пор действует. Потери отрасли из-за заморозки цен эксперты оценили в 150 миллиардов рублей.

Правительство не согласно с мнением нефтяных компаний о необходимости компенсировать недополученные доходы и продолжает вынуждать их субсидировать цены на заправках, уточняет РБК.

- С учётом дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов компаниям нужно проявить альтруизм, - заявил Козак.
цены на нефтепродукты
 
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