Нефтяники попросили поднять цены на бензин на 5 рублей

Правительство планирует удерживать цены экспортными пошлинами



Представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака предложили правительству поднять цены на бензин и дизель на 4–5 рублей за литр с нового года, сообщает РБК.



Компании жаловались правительству на свои проблемы и в 4–5 рублей оценили убытки при продаже литра топлива.



После резкого роста цен на бензин весной правительство договорилось с нефтяниками, что они будут сдерживать цены с 1 июня. Эта договорённость до сих пор действует. Потери отрасли из-за заморозки цен эксперты оценили в 150 миллиардов рублей.



Правительство не согласно с мнением нефтяных компаний о необходимости компенсировать недополученные доходы и продолжает вынуждать их субсидировать цены на заправках, уточняет РБК.



- С учётом дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов компаниям нужно проявить альтруизм, - заявил Козак.

