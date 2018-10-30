«Россия-24» выпустит спецматериал про сельское хозяйство Бурятии

Федеральное СМИ заинтересовалось сельским хозяйством Бурятии. Сегодня в республику прилетел известный журналист и депутат Госдумы от республики Сергей Шаргунов. Он готовит специальный материал для авторской программы «12» на телеканале «Россия-24».
Сергей весь день работал в Мухоршибирском районе. По пути в район он поднялся на гору «Спящий лев» и записал небольшой видеокомментарий.
- Очень атмосферно, - отметил он.
«Байкал-Dailу» стало известно, что в передаче журналист расскажет о семейной ферме Гомбоевых и об опыте ведения сельского хозяйства сразу нескольких поколений. Сергей поднимет проблемы на селе в республике, осмотрит ФАПы и сельские Дома культуры в селе Хошун-Узур.
В Хара-Шибири прошла съёмка на частном предприятии ЗАО «Сутайское», которое занимается разведением племенного мясного скота калмыцкой породы. Также журналист посетил многофункциональный Дворец культуры в селе Мухоршибирь, который в прошлом году открывал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Сергей много снимает сам на телефон, комментирует происходящее. Также он пробует себя в роли фермера - сел за руль комбайнов, прокатился на коне и пообщался с детьми в Доме культуры, - сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.
В передачу также войдёт интервью с Алексеем Цыденовым, которое будет записано в Москве. Программа «12» с выпуском о Бурятии должна выйти уже в эту пятницу, 2 ноября.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии работала съёмочная группа передачи «Россия-1» во главе с руководителем телепрограммы «Вести-Дежурная часть» Эдуардом Петровым. Снятый в Бурятии выпуск будет посвящён контрафактному алкоголю. В съёмках также принял участие руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Справка:
Сергей Александрович Шаргунов (род. 12 мая 1980, Москва) — российский писатель, журналист, общественный и политический деятель, радио- и телеведущий. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года, прошедший по спискам КПРФ от Алтая, Бурятии, Тывы и Алтайского края.
Лауреат национальной премии «Большая книга», независимой премии «Дебют» в номинации «Крупная проза», государственной премии Москвы в области литературы и искусства, итальянских премий «Arcobaleno» и «Москва-Пенне», Горьковской литературной премии, дважды финалист премии «Национальный бестселлер». Книги Шаргунова переведены на итальянский, английский, французский, сербский языки.
С 1 июля 2012 года — главный редактор сайта «Свободная пресса». Член Общества русской словесности и Патриаршего совета по культуре.