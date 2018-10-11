На 1 января 2018 года численность населения республики составила 984,5 тысяч человек
Демографическая ситуация в Бурятии оценивается как стабильная. Рост рождаемости и сокращение смертности обеспечивают естественный прирост, который компенсирует миграционную убыль, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.
- В 2017 году естественный прирост составил 3 871 человек. Из 85 регионов страны только в 27-ми зафиксирован естественный прирост. Бурятия в этом рейтинге на 13 месте, и на 3 месте в Сибирском Федеральном округе, - рассказала консультант отдела рынка труда минэкономики Бурятии Оксана Зайцева.
Всего в 2017 году в Бурятии родилось 14 296 младенцев.
На оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2018 году в республике направлено 250, 7 млн. рублей. За первое полугодие такую помощь уже получили 2 672 человека.
В Бурятии зафиксирован естественный прирост
Экономика, Фото:
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