В Улан-Удэ продают самый дорогой сыр в Сибири

Также отмечается высокая цена на сахар



В регионах Сибирского федерального округа самая высокая цена на сыры сычужные твёрдые и мягкие выявлена в Улан-Удэ. Их стоимость составила 597,82 рублей за килограмм. Дешевле всего этот продукт стоит в Томске - 355,12 рублей. Об этом сообщил Томскстат, который проанализировал средние цены на продовольственные товары в регионах Сибири в июле.



Также в Улан-Удэ зафиксирована и самая высокая цена на сахар-песок. Его стоимость составила 52,10 рублей за килограмм. Ценовой минимум на этот продукт установлен в Омске, где его стоимость достигла 39,93 рублей.

