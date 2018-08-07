Также отмечается высокая цена на сахар
В регионах Сибирского федерального округа самая высокая цена на сыры сычужные твёрдые и мягкие выявлена в Улан-Удэ. Их стоимость составила 597,82 рублей за килограмм. Дешевле всего этот продукт стоит в Томске - 355,12 рублей. Об этом сообщил Томскстат, который проанализировал средние цены на продовольственные товары в регионах Сибири в июле.
Также в Улан-Удэ зафиксирована и самая высокая цена на сахар-песок. Его стоимость составила 52,10 рублей за килограмм. Ценовой минимум на этот продукт установлен в Омске, где его стоимость достигла 39,93 рублей.
В Улан-Удэ продают самый дорогой сыр в Сибири
Экономика, Фото:
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