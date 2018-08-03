На строительство детсадов в Бурятии нужно 4 млрд

Порядка 25 тысяч детей стоят в очереди в детские сады в Бурятии
Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава Бурятии Алексей Цыденов.
- У нас 25 тысяч человек в очереди стоит в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. А в возрасте от 3 до 7 лет – 5800. Из них 4800 – в Улан-Удэ. Это реальная проблема, — сказал он.
Как уточнил Цыденов, по оценке властей, «из этих 25 тысяч реально 12 тысяч детей, которых родители прямо сейчас готовы отдать в детский сад».
- Понятно, что с 2 месяцев до 3 лет становятся просто заранее. Поэтому 25 тысяч – это цифра виртуальная. 12 тысяч, по нашим оценкам, – это реальная цифра. 5800 – которые от 3 до 7 – это реальная цифра. Это действительно те, кто хотят попасть в детские сады, а их не хватает, — отметил глава Бурятии.
Алексей Цыденов рассказал, что в июне заручился поддержкой председателя правительства по данному вопросу.
- Мы в министерство просвещения все обосновывающие материалы отправили. Сейчас идёт работа по формированию бюджета на ближайшие три года. Уверен, что какие-то деньги будут, — уточнил он.
Уже сейчас власти республики покупают два детских сада.
- Мы не заказываем строительство, а объявили рынку, что у нас есть деньги купить готовые. Уже есть строитель, который строит два детских сада, и в этом году мы купим готовые объекты. Да, это капля в море, но хотя бы так, — отметил он.
По оценкам Алексея Цыденова, на строительство детских садов нужно «минимум 4 миллиарда рублей».
- Ещё 4 миллиарда надо на школы, на ликвидацию третьей смены. Поддержка есть. Пока это не легло в виде конкретных сумм в бюджет, но работа ведётся. По школам у меня уверенность 90%, по детским садам – 70%, — подчеркнул глава Бурятии.
Алексей Цыденов также рассказал о формировании кредитной программы со «Сбербанком» по этому направлению. «Сейчас уже начинаем до конца года проектировать детские сады, привязываем типовые проекты к местности, одобренные Минстроем», — заключил он.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ планируется построить 20 новых детских садов.
Мамы, которые не могут дождаться путёвки в детские сады, недавно дали шуточную «клятву» «не рожать детей с января по май».
На строительство детсадов в Бурятии нужно 4 млрд
Экономика, Фото:
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