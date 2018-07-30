В Бурятии лесом будут торговать на бирже

Лесхозы уже проходят регистрацию для участия в торгах



Сегодня в Улан-Удэ прошло заседание, на котором рассмотрели вопросы развития биржевой торговли лесом и лесоматериалами в Бурятии. Участие в заседании приняли замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин, глава Бурятии Алексей Цыденов и представители лесхозов.



- Для нас лес – это один из стратегических товаров. Его добыча, переработка и реализация является одной из основных статей экономики Бурятии и Сибирского региона. Вопрос совершенствования торговли лесом, использование механизма биржевых торгов повысит эффективность этой деятельности и увеличит её прозрачность и доходность, - отметил глава Бурятии.



Несколько месяцев назад «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» подписала соглашение с республикой о развитии биржевой торговли. Продажа леса таким способом позволит увеличить его стоимость, потому что организаторы торгов будут отбирать покупателя по наибольшему ценовому предложению.



- Сегодня мы оговорили как должна развиваться биржевая торговля. Сейчас лес и пиломатериалы зачастую продаются дешевле, чем стоят на рынке, за счёт этого теряют и те, кто заготавливают лес, производят пиломатериалы и бюджет. В Иркутской области после того, как этот проект начал развиваться, существенно выросла доходность деятельности от продажи древесины и в 2 раза выросло поступление доходов в бюджет. Мы бы хотели, чтобы аналогичная ситуация была и в Бурятии – потенциал для этого большой. Все 15 лесхозов в ближайшее время начнут участвовать в этих процессах. Часть из них уже подключилась к этой работе, - сказал Анатолий Голомолзин.



Чтобы принять участие в торгах, нужно заключить с биржей договор, заплатить вступительный взнос в размере 5 тысяч рублей. Затем нужно оплачивать комиссию от заключения сделок, которая составляет 0,09 % от объёма биржевой сделки. Основные продавцы на бирже – это государственные лесхозы, за которыми и остаётся обязанность рубки.



Пока не все лесхозы Бурятии успели подать документы на регистрацию. Они воспользовались предложением ассоциации лесхозов Иркутской области в содействии в процедуре выхода на биржу.



- Мы заключили совместные договоры по развитию биржевых торгов. На сегодняшний день подали документы 8 лесхозов. Сегодня к концу рабочего дня уже поступит информации о регистрации. Ещё 7 лесхозов в стадии сбора документов, - отметил президент этой ассоциации Юрий Бакун.



Алексей Цыденов поблагодарил представителей лесхозов, которые уже успели подать документы и поторопил всех оставшихся.



- До завтра до вечера все должны войти в процесс, - отметил он.



В раках государственного задания в обязанности лесхозов входит заготовка леса. При этом лесхоз может нанять подрядчика, либо повалить лес самостоятельно. Подрядчиком может выступить потенциальный покупатель или третья организация.



Лесозаготовители также смогут участвовать на бирже, но на других условиях. Они вносит 5% от планируемого объёма сделки и собирают свой пакет документов.



Как отметила руководитель Бурятского УФАС Елизавета Потапова, нарушения в этой отрасли встречались в республике часто.



- В нашей практике в последние годы мы сталкивались с нарушениями антимонопольного законодательства. Например, когда отказывали в оказании государственной услуги, когда представители бизнеса обращались за договорами аренды – это затрудняло хозяйственную деятельность. Предоставлялись преимущества отдельным хозяйствующим субъектам - договора заключались, напрямую без торгов. Мы надеемся, что биржевая торговля будет развиваться, - сказала Елизавета Потапова.





