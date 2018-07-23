В Бурятии предложили строить «умные дороги»

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Члены команды Бурятии обсудили перспективы развития промышленности Экономика, 22 июля в рамках форума «Команда Бурятии» на секции «Промышленность: как обеспечить высокий рост за пять лет» прозвучал ряд предложений

В Бурятии ремонтируют центр сойотской культуры Экономика, В центре Орлика в Окинском районе Бурятии полным ходом идёт капитальный ремонт центра сойотской культуры и народного творчества