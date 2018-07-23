В Бурятии предложили строить «умные дороги». Предложения по улучшению качества дорог в республике разработали члены «Команды Бурятии»
22 июля в рамках форума на площадке «Дороги как артерии развития экономики Бурятии» прозвучало предложение внедрить «умные дороги».
- Умная дорога - это автомобильное дорожное полотно, которое подсказывает водителю как ехать, также на них положены световые панели, которые вырабатывают энергию для освещения этих дорог. В мире уже давно внедрены «умные дороги». В России это Крымский мост, - рассказал замминистра транспорта и энергетики Сергей Белоколодов.
Как отметил участник форума Александр Бардунаев, также на мероприятии обсудили какие программы сейчас действуют и дальнейшую ситуацию в развитии транспортной инфраструктуры.
- Только программа «Безопасные и качественные дороги», которая будет реализована до 2025 года, даст огромный толчок в развитии транспортной инфраструктуры. Также обсуждали строительство взлетной посадочной полосы аэропорта, почти 80% работ уже сделано, в следующем году будет открытие. По региональным дорогам сейчас отметили, что надо привлекать финансирование, потому что в проект «Безопасные дороги» входят Улан-Удэ и близлежащие районы, а региональная дорога – вся республиканская. Поэтому надо в этом направлении работать, - сказал Бардунаев.
В свою очередь, гендиректор АО «Читаэнергосбыт» Анатолий Коробенков отметил, что также обсудили перенос лингвистического центра на территории республики, развитие железнодорожных узлов, в частности, на станции Тальцы, автомобильного, водного и авиационного сообщения. По его словам, прозвучало хорошее предложение по реорганизации южного автоперехода и железнодорожного из двухстороннего в многосторонний пункт пропуска. Это, в свою очередь, способствует привлечению третьих стран к пересечению границы региона, в том числе китайских инвесторов.
В Бурятии предложили строить «умные дороги»
Экономика, Фото:
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