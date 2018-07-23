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Алексей Цыденов: «Команда Бурятии» продолжит перемены в республике

Власть,  Фото:Денис Слепцов
22 июля в Улан-Удэ завершился первый форум «Команда Бурятии». В парке имени Жанаева в девяти секциях члены команды и эксперты обсудили задачи, направленные на улучшение жизни в республике, а также разработали механизмы их решения

- Первое, что показал форум, - это искреннюю заинтересованность всех участников сделать жизнь в нашей республике лучше. Есть всего два критерия, по которым можно оценить, стала ли жизнь в регионе лучше - это благосостояние, то есть конкретная зарплата конкретного жителя Бурятии и качество жизни. А это хорошее, доступное здравоохранение, качество образования, это среда обитания, то есть хороший двор, парк, дом культуры. Все идеи, которые сегодня обсуждались, направлены на достижение этих двух результатов, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По итогам всех секций подготовлен перечень мероприятий, который ляжет в основу деятельности правительства. При этом это не альтернатива стратегии экономического развития, а механизмы её реализации. По словам главы республики, на форуме прозвучало много предложений, которые можно осуществить в ближайшее время, но были и те, на реализацию которых правительству республики потребуется длительное время и большие финансовые вложения.

- Комплекс мер, который сегодня был выработан это то, с чем мы в ближайшее время будем работать. У нас большие задачи и большая ответственность и кто будет реализовывать все эти задачи, зависит уже от выбора жителей республики Бурятия. Какой выбор они сделают, такая команда и будет работать, такие результаты мы с вами и получим. В прошлом году мы говорили о том, что приходит время перемен, часть их них вы уже видите они произошли – это касается электроэнергии, дорог и многих других вещей, но сейчас настало время перемен для Народного Хурала и уже с новым созывом нужно двигаться дальше уже более динамично и уверенно. Поставлены большие задачи, работы много, ответственность большая, и мы надеемся на правильный выбор наших жителей, - сказал Цыденов.

Алексей Цыденов добавил, что перемены, к которым хотелось бы привести регион вместе с командой Бурятии у всех на слуху, это ликвидация третьих смен в школах, очереди в детские сады, продолжение «дорожного бума», создание новых рабочих мест, повышение зарплат. И многое другое, о чём, по словам Цыденова, за две минуты не расскажешь.

Директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых отметил, что решение собрать команду Бурятии накануне выборов и проверить то, с какими идеями кандидаты идут в новый созыв парламента правильное. На секции по развитию промышленности в регионе он рассказал, что в Бурятии на базе У-УАЗ будет создан центр компетенции по производству лопастей для всех типов вертолётов Ми-8.

Перемены, которые произошли в республике активизировало и молодёжь. Так, на форуме можно было встретить много молодых, активных людей, которые высказывали свои идеи. Среди них Инна Ивахинова, Антон Махов, Чингис Матхеев, Александр Бардунаев и других.

- Когда мне предложили принять участие в выборах в составе команды Бурятии, я сразу же дала положительный ответ и на это у меня есть несколько важных причин. Во-первых, я, как и многие молодые люди ждала перемен в Бурятии и с приходом Алексея Самбуевича стало понятно, что эти перемены наступили. Во-вторых, я считаю, что эти перемены, мы должны делать сами. Своим примером мы должны показывать, что в Бурятии можно жить лучше и работать на процветание Родины. Именно поэтому в свое время я не уехала из Бурятии, а основала здесь свою шахматную школу и сейчас обучаю детей, для того, чтобы в будущем они стали чемпионами. В-третьих, я считаю, что в нашем парламенте нужна молодёжь, новые взгляды, новые решения, кому как не нам нести их туда. Команда Бурятии объединила опыт и молодость, и вместе мы сможем добиться больших результатов, - отметила Инна Ивахинова.
Алексей Цыденов глава Бурятии "команда Бурятии"
 
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