Земли бывшего совхоза удалось передать для аграриев
В Кабанском районе Бурятии проводятся мероприятия по вовлечению в оборот сельхозземель.
- Возникает проблема, связанная с неиспользованием по целевому назначению земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Фактически данные земельные участки выведены из сельскохозяйственного оборота, утрачивают свою ценность, зарастают сорняками, лесной порослью, заболачиваются, - сообщает республиканское минимущества.
Местные власти работают над безвозмездной передачей земельных участков из федеральной собственности в собственность муниципальных образований.
- При этом органы местного самоуправления столкнулись с проблемой, связанной с необоснованными отказами Росимущества в передаче федеральных земель в муниципальную собственность, - отмечают в министерстве.
Долгое время велась переписка между правительством республики и Росимуществом о передаче участков в Кабанском районе. И только 30 мая по результатам поездки главы Бурятии Алексея Цыденова и первого заместителя министра имущественных и земельных отношений республики Марины Коротич на совещание у заместителя минэкономразвития Дмитрия Пристанскова по вопросу было достигнуто соглашение.
Шесть земельных участков общей площадью почти 2,5 тысячи гектаров переданы в собственность сельских поселений «Посольское» и «Большереченское».
В настоящее время готовятся документы для государственной регистрации перехода права в муниципальную собственность.
В Бурятии сёлам отдали 2,5 тысячи федеральных земель
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