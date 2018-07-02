В Бурятии сёлам отдали 2,5 тысячи федеральных земель

Земли бывшего совхоза удалось передать для аграриев



В Кабанском районе Бурятии проводятся мероприятия по вовлечению в оборот сельхозземель.



- Возникает проблема, связанная с неиспользованием по целевому назначению земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Фактически данные земельные участки выведены из сельскохозяйственного оборота, утрачивают свою ценность, зарастают сорняками, лесной порослью, заболачиваются, - сообщает республиканское минимущества.



Местные власти работают над безвозмездной передачей земельных участков из федеральной собственности в собственность муниципальных образований.



- При этом органы местного самоуправления столкнулись с проблемой, связанной с необоснованными отказами Росимущества в передаче федеральных земель в муниципальную собственность, - отмечают в министерстве.



Долгое время велась переписка между правительством республики и Росимуществом о передаче участков в Кабанском районе. И только 30 мая по результатам поездки главы Бурятии Алексея Цыденова и первого заместителя министра имущественных и земельных отношений республики Марины Коротич на совещание у заместителя минэкономразвития Дмитрия Пристанскова по вопросу было достигнуто соглашение.



Шесть земельных участков общей площадью почти 2,5 тысячи гектаров переданы в собственность сельских поселений «Посольское» и «Большереченское».



В настоящее время готовятся документы для государственной регистрации перехода права в муниципальную собственность.

