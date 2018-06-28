У спортивных наставников в Бурятии появился важный стимул
Депутаты Народного Хурала сегодня на сессии приняли закон о предоставлении пожизненных ежемесячных денежных выплат тренерам бурятских спортсменов, завоевавшим звания.
Единственное условие для получения выплаты - наставник должен на момент получения звания прожить не менее 5 лет в Бурятии.
Первым тренерам будут ежемесячно платить 5 тысяч рублей. Действующим наставникам чемпионов Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – по 15 тысяч рублей в месяц. Тренерам серебряных призёров Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 12 тысяч рублей. Тренерам бронзовых призёров этой же категории соревнований – 9 тысяч рублей.
Ежегодно на содержание наставников выдающихся спортсменов из бюджета будет выделяться 786 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2017 года в Бурятии утвердили пожизненные выплаты призёрам Олимпийских Игр в размере от 18 до 30 тысяч рублей.
Тренерам лучших спортсменов Бурятии установили пожизненные выплаты
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Глава Бурятии отчитался перед Народным Хуралом о результатах работы за 2017 год. ВИДЕО
У спортивных наставников в Бурятии появился важный стимул
Сибирское отделение Российской академии наук планирует создать в Иркутске научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Байкал»
Почти 70 семей получили субсидии
9 безработных уже пригласили на собеседование
Если в зонах будет слишком много туристов, их туда просто не пустят
В дело вмешалась прокуратура
В текущем году отремонтируют 32,47 километров дорог
Сняты ограничения по сумме и введены новые направления
Средства пойдут на ремонт и покупку мебели
Озеро Сагаан-Нур на первый взгляд обычное и ничем непримечательное - таких в Бурятии много. Расположено между двумя хребтами – Баргузинским и Икатским
Правила туризма, позволяющие регулировать рекреационную нагрузку на заповедные территории Байкала, примут в Иркутской области и Бурятии, сообщил в понедельник ТАСС Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков
Ради наживы в Забайкальском крае уничтожили почти все саранки, а в соседней Бурятии тоннами прихватывают корень Сапожниковии Растопыренной
Перспективы открытия прямого авиарейса Иркутск-Комацу обсудил губернатор Сергей Левченко с делегацией префектуры Исикава (Япония)
На Восточно-Сибирской железной дороге разработана программа ремонтно-путевых работ до 2021 года