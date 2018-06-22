Профсоюзы Бурятии решили продать курорт «Аршан»





Решение далось нелегко. Тянули резину годами, пока долги «Байкалкурорт» не подобрались к черте в 150 миллионов рублей. Теперь выбраться из такой ямы кажется чем-то нереальным.- Мы не выживем в этой ситуации, так как мы не коммерческая организация. Мы не имеем права участвовать ни в грантах, ни в финансировании, ни в инвестициях. Мы вот просто частное предприятие, которое продаёт и на эти деньги же живёт. И живём мы всего, получается, 3 месяца. То есть работаем. Остальное всё это время мы выживаем, - заявила на заседании совета Объединения организаций профсоюзов Бурятии главный бухгалтер СКУП «Байкалкурорт».Работать себе в убыток члены профсоюза не хотят. Потому единственный выход увидели только в продаже курорта.- К нам кто только не обращался за продажей курорта «Аршан». Приезжали и китайцы. Однозначно, я против того, чтобы курорт Аршан ушёл китайцам. На сегодняшний день есть у нас 4 обращения о продаже. Будем рассматривать, - сообщила Долгор Башкеева, председатель профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания России.Желающих хоть отбавляй. Среди них читинцы, иркутяне, местные инвесторы, сообщает АТВ.Последний спасательный круг забросил и глава республики Алексей Цыденов. Он предложил безвозмездно передать в собственность республики Бурятия имущество «Байкалкурорта» - санатории Аршан и Горячинск». Власти республики готовы взять на себя обязательства по всем расходам. Обещали также сохранить народное достояние.Однако профсоюзы не поверили в такую бескорыстность и заподозрили главу в обмане, уточняется в сюжете АТВ. Приводятся следующие комментарии с совета объединения профсоюзов: «А почему курорты «Аршан»? А потому что можно потом продать. Китайцам. За миллиарды», «Однозначно они продадут. Они сначала примут от нас бесплатно, потом продадут».Дмитрий Колмаков, председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Бурятии прокомментировал ситуацию следующим образом:«Я не знаю, что мешает членам совета. Мне кажется, что глава, правительство выступают гарантом, прежде всего, сохранению социального климата на курортах, это самое главное сегодня. И определённые льготы для членов профсоюзов. Ну… какие-то, видимо, есть сомнения».В конечном итоге, совет объединения профсоюзов Бурятии проголосовал за прямую продажу курорта «Аршан». Против было лишь 4 человека. Предложение главы о передаче курорта республике проигнорировали.Эксперты уже приступили к оценке объекта, который пока ещё носит название «курорт Аршан».В свою очередь, работники здравницы опасаются за своё будущее. Телекомпания АТВ приводит их мнение:«Мы остаёмся на улице. Людей будут сокращать и увольнять. Там также имеются непрофильные объекты такие, как котельные, которые никому не принадлежат, не оформлены в собственность. Профсоюз бездействует. Полностью игнорируя наши вопросы».«Конечно, они просто взяли бы ружья, пришли бы убили бы тогда нас всех. Зато это было бы быстрее, чем они вот так обрекают нас на что».