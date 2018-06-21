Как изменятся цифры в платёжках от ресурсоснабжающих компаний, узнал «Байкал-Daily»
С 1 июля традиционно, согласно приказам Республиканской службы по тарифам, повысятся тарифы на коммунальные услуги.
Как и было обещано правительством Бурятии, цена на электроэнергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей не изменится и останется на уровне 2,752 рубля за киловатт, поскольку тариф заморожен до 1 июля 2019 года.
Холодная вода от «Водоканала» для населения подорожает на 5% - с 16,78 до 17,62 рублей за куб. На столько же вырастет и стоимость водоотведения - с 21,44 до 22,51 рублей за кубометр.
Тариф на тепловую энергию ПАО «ТГК-14» для населения Бурятии повысится с 1923,45 до 1983,50 рублей за гигакалорию (3,1%).
Станет дороже и горячая вода в Улан-Удэ. В закрытой системе горячего водоснабжения - на 0,57% (с 112,32 рублей до 112,96 рублей). В открытой - на 1% (с 125,93 рублей до 127,27 рублей).
В Улан-Удэ с 1 июля подорожает «коммуналка»
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