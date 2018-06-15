В республике увеличивается численность вредителей - нестадных саранчовых, грызунов
На прошлой неделе в минсельхозпроде Бурятии прошло совещание на тему «Комплексная система защиты растений в условиях республики». На нём были представлены доклады о состоянии и перспективах развития системы защиты растений, о фитосанитарной обстановке.
Здесь было озвучено, что из-за сложных природно-климатических условий последних лет, а именно - засухи, в Бурятии увеличивается численность нестадных саранчовых (в т.ч. сибирской кобылки), грызунов.
По итогам семинара было принято решение о неотложных мерах по развитию системы защиты растений. Так, филиалу ФГБУ «Россельхозцентр» по республике совместно с фермерами поручено проводить мероприятия по недопущению распространения вредителей, болезней и сорняков. А также оповещать сельхозтоваропроизводителей и министерство, в случае если численность насекомых, грызунов и др. превышает экономический порог вредоносности и давать рекомендации по борьбе с ними.
В свою очередь, фермерам рекомендовано организовывать обработку против вредителей, проводить борьбу с сорной растительностью (химпрополку), сообщает пресс-служба министерства.
В Бурятии обсудили способы защиты растений
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