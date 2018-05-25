Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2



В рамках выставки HeliRussia-2018 холдинг «Вертолёты России» передал компании «ЮТэйр – Вертолётные услуги» первый вертолёт Ми-171А2 в рамках подписанного ранее решения о передаче двух машин данного типа. Это первый серийный вертолёт Ми-171А2, произведённый Улан-Удэнским авиационным заводом.



Первый Ми-171А2 направится к месту постоянного базирования после завершения выставки HeliRussia. До этого момента с вертолетом, выставленным на уличной статической экспозиции холдинга, смогут ознакомиться все участники и гости выставки. Вторая машина в настоящий момент находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне, сообщает пресс-служба УУАЗ.



- Передача первой серийной машины компании «ЮТэйр» это важнейший шаг для проекта Ми-171А2. Положительный опыт эксплуатации крупнейшим в России оператором вертолётов гражданского назначения даст позитивный сигнал всему рынку вертолётных услуг, - заявил на церемонии передачи генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.



- С «Вертолётами России» нас связывают годы плодотворного сотрудничества. Вместе мы работаем над тем, чтобы отрасль развивалась, прирастая новыми перспективными проектами. Ми-171А2 – это многообещающее новое направление нашего взаимодействия, у которого, я уверен, большое будущее, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.



Меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолётной техники, предполагающий совместный вывод среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2 на российский рынок, был подписан холдингом «Вертолёты России» и авиакомпанией «ЮТэйр» год назад в день открытия выставки HeliRussia-2017. Сотрудничество предполагает эксплуатацию первых Ми-171А2 на базе АК «ЮТэйр», а также привлечение специалистов компании к оптимизации эксплуатационно-технической документации вертолета и расширению возможностей его использования.



Ми-171А2 – самая современная модификация вертолётов типа Ми-8/17/171. Вертолёт оснащён двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образный рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.



Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолётов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъёмность выросла на 25%. Вертолёт может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.



Применение на вертолёте Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17, сделанного по принципу «стеклянной кабины», включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другим воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолёта.



Вертолёт обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.



В августе 2017 года вертолёт получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолётам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно прошёл испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры окружающего воздуха до -50 градусов по Цельсию.



В связи с первым экспортным контрактом в настоящий момент ведётся сертификация Ми-171А2 в Индии. Кроме того, планируется сертификация вертолёта в Китае и Латинской Америке.

