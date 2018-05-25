Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2

Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
Экономика,  Фото:УУАЗ
Второй вертолёт находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне

В рамках выставки HeliRussia-2018 холдинг «Вертолёты России» передал компании «ЮТэйр – Вертолётные услуги» первый вертолёт Ми-171А2 в рамках подписанного ранее решения о передаче двух машин данного типа. Это первый серийный вертолёт Ми-171А2, произведённый Улан-Удэнским авиационным заводом. 

Первый Ми-171А2 направится к месту постоянного базирования после завершения выставки HeliRussia. До этого момента с вертолетом, выставленным на уличной статической экспозиции холдинга, смогут ознакомиться все участники и гости выставки. Вторая машина в настоящий момент находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне, сообщает пресс-служба УУАЗ.

- Передача первой серийной машины компании «ЮТэйр» это важнейший шаг для проекта Ми-171А2. Положительный опыт эксплуатации крупнейшим в России оператором вертолётов гражданского назначения даст позитивный сигнал всему рынку вертолётных услуг, - заявил на церемонии передачи генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. 
 
- С «Вертолётами России» нас связывают годы плодотворного сотрудничества. Вместе мы работаем над тем, чтобы отрасль развивалась, прирастая новыми перспективными проектами. Ми-171А2 – это многообещающее новое направление нашего взаимодействия, у которого, я уверен, большое будущее, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

Меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолётной техники, предполагающий совместный вывод среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2 на российский рынок, был подписан холдингом «Вертолёты России» и авиакомпанией «ЮТэйр» год назад в день открытия выставки HeliRussia-2017. Сотрудничество предполагает эксплуатацию первых Ми-171А2 на базе АК «ЮТэйр», а также привлечение специалистов компании к оптимизации эксплуатационно-технической документации вертолета и расширению возможностей его использования.

Ми-171А2 – самая современная модификация вертолётов типа Ми-8/17/171. Вертолёт оснащён двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образный рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. 

Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолётов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъёмность выросла на 25%. Вертолёт может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.

Применение на вертолёте Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17, сделанного по принципу «стеклянной кабины», включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другим воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолёта.

Вертолёт обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях. 

В августе 2017 года вертолёт получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолётам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно прошёл испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры окружающего воздуха до -50 градусов по Цельсию. 

В связи с первым экспортным контрактом в настоящий момент ведётся сертификация Ми-171А2 в Индии. Кроме того, планируется сертификация вертолёта в Китае и Латинской Америке.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Посевная кампания проходит в Бурятии
Посевная кампания проходит в Бурятии
Экономика, 25.05.2018
Окончание посевных работ планируется на конец июня
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
Экономика, 25.05.2018
Второй вертолёт находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне
99 семей в Бурятии получили соцпомощь на 4,6 млн
99 семей в Бурятии получили соцпомощь на 4,6 млн
Экономика, 25.05.2018
Средства чаще направляют на ведение подсобного хозяйства
СПОКам Бурятии окажут господдержку на 13 миллионов
СПОКам Бурятии окажут господдержку на 13 миллионов
Экономика, 25.05.2018
На эти средства будут куплены модульные убойные цеха по первичной переработке скота
Чиновник в Бурятии оштрафован за нарушение закона о госзакупках
Экономика, 25.05.2018
Наказан председатель комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством Мухоршибирского района
Семьям погибших в Бурятии двух лесников перечислили по миллиону рублей
Экономика, 24.05.2018
Власти Бурятии выплатили семьям двух сотрудников лесхоза, погибших при тушении природного пожара 18 мая, компенсации в сумме по 1 млн рублей
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
Экономика, 24.05.2018
В рамках выставки HeliRussia-2018 холдинг «Вертолёты России» передал компании «ЮТэйр – Вертолётные услуги» первый вертолёт Ми-171А2 в рамках подписанного ранее решения о передаче двух машин данного типа
На границе Бурятии построят новый мост взамен «самого опасного моста России»
Экономика, 24.05.2018
Строительство нового автомобильного моста через реку Витим на границе Забайкалья и Бурятии взамен переправы, разрушенной 12 мая ледоходом, обойдется примерно в 1,5 млн рублей
В Бурятии гранты выдадут на создание убойных цехов
Экономика, 24.05.2018
В республике закончен конкурсный отбор для получения грантовой поддержки на модернизацию базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
В Улан-Удэ в 2018 году приступят к ликвидации фенольного озера
В Улан-Удэ в 2018 году приступят к ликвидации фенольного озера
Экономика, 24.05.2018
Глава Бурятии подпишет соглашение с «Желдорреммаш», одним из пунктов которого является ликвидация фенольного озера. Видео
Улан-Удэнский авиазавод изготовил опытный вертолёт Ми-171Ш
Экономика, 24.05.2018
Вертолёт создаётся в целях повышения эффективности действий оперативных групп
Финансирование на воспроизводство омуля на Байкале хотят увеличить
Финансирование на воспроизводство омуля на Байкале хотят увеличить
Экономика, 24.05.2018
Росрыболовство внесло предложение в правительство России
На очистные Улан-Удэ направили ещё полмиллиарда рублей
На очистные Улан-Удэ направили ещё полмиллиарда рублей
Экономика, 24.05.2018
Объявлен аукцион на продолжение первого этапа реконструкции стеклозаводских очистных
Первые плантации лекарственных растений появились в Бурятии
Первые плантации лекарственных растений появились в Бурятии
Экономика, 24.05.2018
В регионе посеяно более 50 видов лекарственных культур
В Бурятии будут выращивать растения для восточной медицины
Экономика, 23.05.2018
Фермерские хозяйства Бурятии в 2018 году впервые начнут выращивать лекарственные растения, посеяно будет более 50 видов культур

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^