Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Декабря

Популярное

Работники «Улан-Удэстальмоста» получат зарплату до Нового года

Работники «Улан-Удэстальмоста» получат зарплату до Нового года
Экономика,  29.12.2017 12:38 Фото:Baikal-daily.ru
Проблему решили Алексей Цыденов и новые собственники «Улан-Удэстальмоста»

Как сообщал «Байкал-Daily», работникам «Улан-Удэстальмоста» уже несколько месяцев уже несколько месяцев не выплачивают зарплату. Отчаявшиеся люди не исключали возможность забастовки. Несколько сотрудников написали заявление о приостановлении работы до момента выплаты заработной платы.

Сегодня стало известно, что проблема должна быть решена уже в ближайшие дни.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в Москве провёл переговоры с новым акционером ЗАО «Улан-Удэстальмост» по поводу погашения задолженности по зарплате работникам, сообщает пресс-служба правительства республики.

- Работники завода на Новый год зарплату получат, собственники перечислят деньги до конца года, - сказал Алексей Цыденов.

По словам замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексея Унгаева, 28 декабря работникам предприятия была выплачена зарплата за сентябрь и октябрь в сумме 14 млн рублей.

Сумма задолженности за три месяца 2017 года составляла 28 млн рублей. На сегодня осталась непогашенной ноябрьская зарплата. Акционеры обещают рассчитаться полностью с сотрудниками в ближайшее время.

Сегодня на заводе работает 620 человек, предприятие обеспечено заказом на выпуск более 10 тысяч тонн продукции.

Котельная «Улан-Удэстальмост», которая отапливает также жилой поселок Зеленый, в настоящее время обеспечена нормативным запасов угля до конца января 2018 года. Поставка топлива осуществляется ритмично в соответствии с графиком. Температурный режим приведен в норму с сегодняшнего дня.

В ноябре 2017 года на ЗАО «Улан-Удэстальмост» сменились собственники. Прежние акционеры Анатолий и Алексей Сусловы передали права собственности со всеми обязательствами, в том числе и по выплате зарплаты, бизнесмену Туфану Садыгову, совладельцу московского холдинга «Волгомост», а также ещё ряда мостостроительных предприятий.


заработная плата Улан-Удэстальмост долги по зарплате
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
Экономика, 29.12.2017
МРОТ с 1 января будет установлен на уровне 9489 рублей в месяц
Определены границы ещё 8 рыбоводных участков в Иркутской области
Экономика, 29.12.2017
Участки могут использоваться для выращивания товарной рыбы
Мэрия Улан-Удэ затянула выплату субсидий частным детским садам
Мэрия Улан-Удэ затянула выплату субсидий частным детским садам
Экономика, 29.12.2017
Выделенные правительством Бурятии 9 млн остались неосвоенными и вернулись в бюджет
Правительство Бурятии подкинуло Улан-Удэ 29 миллионов
Правительство Бурятии подкинуло Улан-Удэ 29 миллионов
Экономика, 29.12.2017
Деньги пойдут на оплату работ по устранению коммунальной аварии на ул. Лебедева, на закупку материалов и техники
За год в Иркутске родилось более 13 тысяч детей
За год в Иркутске родилось более 13 тысяч детей
Экономика, 28.12.2017
Подарки вручили родителям двух девочек, появившихся в конце декабря
В Улан-Удэ появится новая набережная
В Улан-Удэ появится новая набережная
Экономика, 28.12.2017
В конкурсе победит вариант красивой и реалистичной, то есть без хрустальных перил, набережной, пояснил Алексей Цыденов
Иркутский аэропорт впервые принял двухмиллионного пассажира
Иркутский аэропорт впервые принял двухмиллионного пассажира
Экономика, 28.12.2017
В иркутском аэропорту установлен исторический рекорд по объёму пассажиропотока
Жители Бурятии смогут получать средства из маткапитала ежемесячно
Жители Бурятии смогут получать средства из маткапитала ежемесячно
Экономика, 28.12.2017
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок родится или будет усыновлён после 1 января 2018 года
В 2018 году бюджет Улан-Удэ вырастет на 396 миллионов
В 2018 году бюджет Улан-Удэ вырастет на 396 миллионов
Экономика, 28.12.2017
В текущем году бюджет города составил более 8 млрд. рублей
Улан-Удэнское Приборостроительное объединение заработало миллиард рублей
Улан-Удэнское Приборостроительное объединение заработало миллиард рублей
Экономика, 28.12.2017
Промышленное предприятие отчиталось об итогах года
Улан-Удэнский ЛВРЗ получил заказы, превышающие нынешние объёмы в 3 раза
Улан-Удэнский ЛВРЗ получил заказы, превышающие нынешние объёмы в 3 раза
Экономика, 28.12.2017
До конца года заводу необходимо выполнить намеченные объёмы работ
Работу станции Наушки в Бурятии обещают усовершенствовать
Экономика, 28.12.2017
Это начнётся в 2018 году в связи с возрастающим грузопотоком
Улан-Удэнский авиазавод изготовил 1100-й вертолёт
Улан-Удэнский авиазавод изготовил 1100-й вертолёт
Экономика, 28.12.2017
Им стала модель Ми-8АМТ для выполнения санитарных рейсов
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» шесть вертолётов
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» шесть вертолётов
Экономика, 28.12.2017
АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» получил шесть новых многоцелевых вертолётов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиазавода
Шесть вертолётов поступили в UTair от авиазавода в Улан-Удэ
Экономика, 27.12.2017
Шесть новых вертолетов Ми-8АМТ прибыли с Улан-Удэнского авиационного завода на аэродром Плеханово в Тюмени в парк авиакомпании UTair

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^