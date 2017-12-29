|
29 Декабря
Популярное
|
Работники «Улан-Удэстальмоста» получат зарплату до Нового года
Экономика, 29.12.2017 12:38 Фото:
Проблему решили Алексей Цыденов и новые собственники «Улан-Удэстальмоста»
Как сообщал «Байкал-Daily», работникам «Улан-Удэстальмоста» уже несколько месяцев уже несколько месяцев не выплачивают зарплату. Отчаявшиеся люди не исключали возможность забастовки. Несколько сотрудников написали заявление о приостановлении работы до момента выплаты заработной платы.
Сегодня стало известно, что проблема должна быть решена уже в ближайшие дни.
Глава Бурятии Алексей Цыденов в Москве провёл переговоры с новым акционером ЗАО «Улан-Удэстальмост» по поводу погашения задолженности по зарплате работникам, сообщает пресс-служба правительства республики.
- Работники завода на Новый год зарплату получат, собственники перечислят деньги до конца года, - сказал Алексей Цыденов.
По словам замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексея Унгаева, 28 декабря работникам предприятия была выплачена зарплата за сентябрь и октябрь в сумме 14 млн рублей.
Сумма задолженности за три месяца 2017 года составляла 28 млн рублей. На сегодня осталась непогашенной ноябрьская зарплата. Акционеры обещают рассчитаться полностью с сотрудниками в ближайшее время.
Сегодня на заводе работает 620 человек, предприятие обеспечено заказом на выпуск более 10 тысяч тонн продукции.
Котельная «Улан-Удэстальмост», которая отапливает также жилой поселок Зеленый, в настоящее время обеспечена нормативным запасов угля до конца января 2018 года. Поставка топлива осуществляется ритмично в соответствии с графиком. Температурный режим приведен в норму с сегодняшнего дня.
В ноябре 2017 года на ЗАО «Улан-Удэстальмост» сменились собственники. Прежние акционеры Анатолий и Алексей Сусловы передали права собственности со всеми обязательствами, в том числе и по выплате зарплаты, бизнесмену Туфану Садыгову, совладельцу московского холдинга «Волгомост», а также ещё ряда мостостроительных предприятий.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
МРОТ с 1 января будет установлен на уровне 9489 рублей в месяц
Участки могут использоваться для выращивания товарной рыбы
Выделенные правительством Бурятии 9 млн остались неосвоенными и вернулись в бюджет
Деньги пойдут на оплату работ по устранению коммунальной аварии на ул. Лебедева, на закупку материалов и техники
Подарки вручили родителям двух девочек, появившихся в конце декабря
В конкурсе победит вариант красивой и реалистичной, то есть без хрустальных перил, набережной, пояснил Алексей Цыденов
В иркутском аэропорту установлен исторический рекорд по объёму пассажиропотока
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок родится или будет усыновлён после 1 января 2018 года
В текущем году бюджет города составил более 8 млрд. рублей
Промышленное предприятие отчиталось об итогах года
До конца года заводу необходимо выполнить намеченные объёмы работ
Это начнётся в 2018 году в связи с возрастающим грузопотоком
Им стала модель Ми-8АМТ для выполнения санитарных рейсов
АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» получил шесть новых многоцелевых вертолётов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиазавода
Экономика, 27.12.2017
Шесть новых вертолетов Ми-8АМТ прибыли с Улан-Удэнского авиационного завода на аэродром Плеханово в Тюмени в парк авиакомпании UTair
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...