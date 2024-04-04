Альфа-Банк открыл второй Phygital офис в Улан-Удэ

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Альфа-Банк в Улан-Удэ открыл двери нового, современного офиса в формате phygital. Обновлённый «офис будущего» расположился на улице Терешковой, 2.- Phygital офис – это сочетание двух английских слов Physical и Digital, то есть цифровое и физическое обслуживание. Другие банки идут по пути дистанционного обслуживания, без офисов, обходятся колл-центрами. Мы не стали такому пути следовать и открываем уже второй офис. Так, мы предлагаем цифровое обслуживание, но в то же время всех клиентов обслуживает наш сотрудник. Очень надеюсь, что жители и сотрудники банка оценят наш современный офис, - подчеркнула региональный управляющий АО «Альфа-Банк» Светлана Егорова.С момента открытия первого офиса в Улан-Удэ инновационный подход, быстрота в принятии решений и комфортное обслуживание клиентов уже стали визитной карточкой Альфа-Банка в Бурятии. Помимо финансовых услуг, здесь реализуются и социальные программы – регулярно проходят уроки финансовой грамотности как для представителей старшего поколения, так и для школьников – для ребят организуют увлекательные экскурсии, учат, как правильно планировать свои расходы и как защитить свои денежные средства от мошенников.Ведётся работа и с молодыми специалистами – потенциальным кадровым составом республики. В рамках соглашения взаимодействия с Бурятским государственным университетом банк открыл Молодёжную Инновационную Студию (МИС), где организовал комфортную коворкинг-площадку для творчества и работы для студентов. На данный момент рассматривается возможность масштабировать этот проект и в другие вузы, где ребята смогут реализовывать свои смелые идеи в жизнь.Помимо этого, банк участвует и в общем развитии региона, успешное взаимодействие с местной администрацией помогает интегрироваться в городские праздники и мероприятия, оказывать поддержку развития спорта и здорового образа жизни – здесь придерживаются мнения, что общее развитие республики возможно только сообща.Активная позиция финансовой организации, доступность качественных финансовых продуктов для населения и бизнеса, значительный рост клиентской базы – именно эти факторы и стали основой в принятии решения об открытии второго офиса в Улан-Удэ.Новый офис оформлен в современном стиле, со свободной планировкой, установлены удобные кресла, нет назойливых рекламных баннеров. Сотрудники сами подходят к клиенту, предлагая сесть за круглый столик в удобном уголке. Таким образом, банк дарит клиенту атмосферу кофейни или того же коворкинга.Стоит отметить, что в современном офисе практически отсутствует лишняя бумага и офисная техника. Менеджеры Альфа-Банка работают с планшетами и ноутбуками. Здесь нет традиционных стоек с окошечками, огромной очереди и фонового шума. Все документы хранятся в электронном виде.Также офис оснащён системой с искусственным интеллектом, который распознаёт клиента по лицу на входе в банк. Далее ему назначается менеджер, который уже имеет представление, какими продуктами пользуется посетитель.- Данный формат мне в душу запал при первом посещении. Альфа-Банк запустил подобную моду, потому что это комфортно, стильно и современно. Теперь мне дискомфортно в зданиях, где есть кабинки и очереди. Офису желаю уверенного старта. Думаю, что здесь никогда не будет пусто, поскольку Альфа-Банк очень уверенно зашёл наш в бурятский рынок и уже никуда не денется, - поделился впечатлениями с «Байкал-Daily» руководитель завода дорожной рекламы «Артель» Сергей Михалёв.Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнёрских банкоматов.