В Бурятии потушили лесной пожар









На утро 11 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



С 8 апреля в Бурятии



На физических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;

на должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей;

на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

На утро 11 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.С 8 апреля в Бурятии введён особый противопожарный режим . Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:На физических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;на должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей;на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

Накануне, 10 апреля, в Бурятии зарегистрировали один лесной пожар. Он произошёл в Заиграевском районе.- Возгорание возникло из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работали восемь человек из числа лесной охраны. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,6 га. Ущерб лесному фонду не причинён, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.