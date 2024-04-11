11 апреля

10 апреля

Популярное

В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
На тушении работали восемь человек

Накануне, 10 апреля, в Бурятии зарегистрировали один лесной пожар. Он произошёл в Заиграевском районе.

- Возгорание возникло из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работали восемь человек из числа лесной охраны. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,6 га. Ущерб лесному фонду не причинён, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

 

На утро 11 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

С 8 апреля в Бурятии введён особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

На физических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;
на должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей;
на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 11.04.2024
На тушении работали восемь человек
Фейковый руководитель улан-удэнского «Водоканал» пугает майором ФСБ
Фейковый руководитель улан-удэнского «Водоканал» пугает майором ФСБ
Происшествия, 11.04.2024
Мошенники массово рассылают сообщения сотрудникам предприятия
В Бурятии украли ящик с пожертвованиями для участников СВО
В Бурятии украли ящик с пожертвованиями для участников СВО
Происшествия, 11.04.2024
Неизвестные стащили его из местного магазина
Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полиции
Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полиции
Происшествия, 10.04.2024
Мужчина сначала пытался убежать от инспектора ДПС, затем хватался за его форменную одежду, оскорблял  
Иркутянина отправили за решётку за контрабанду леса
Иркутянина отправили за решётку за контрабанду леса
Происшествия, 10.04.2024
Мужчина действовал в составе преступного сообщества
Учительница из Улан-Удэ перевела «сотруднику» ФСБ 1,3 млн рублей
Учительница из Улан-Удэ перевела «сотруднику» ФСБ 1,3 млн рублей
Происшествия, 10.04.2024
Ранее она не раз присутствовала на проводимых полицейскими мероприятиях по предупреждению мошенничеств
Улан-удэнец избил сожительницу до смерти в её день рождения
Улан-удэнец избил сожительницу до смерти в её день рождения
Происшествия, 10.04.2024
Мужчина нанёс ей множество ударов руками и табуретом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^