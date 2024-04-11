В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

Авария случилась на «Лицее»



В Улан-Удэ из-за ДТП на трамвайных путях простаивали вагоны. Инцидент произошёл накануне, 10 апреля в 20:44 вблизи остановки «Лицей». Как сообщают оперативные службы, там легковой автомобиль врезался в трамвай №1.



По этой причине было закрыто движение трамваев от «Лицея» в сторону центра города для маршрутов № 1,4,7. Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам.



Трамваи простаивали почти 40 минут.



