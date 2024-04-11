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В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась на «Лицее»

В Улан-Удэ из-за ДТП на трамвайных путях простаивали вагоны. Инцидент произошёл накануне, 10 апреля в 20:44 вблизи остановки «Лицей». Как сообщают оперативные службы, там легковой автомобиль врезался в трамвай №1.

По этой причине было закрыто движение трамваев от «Лицея» в сторону центра города для маршрутов № 1,4,7. Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам.

Трамваи простаивали почти 40 минут.

ДТП трамвай

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