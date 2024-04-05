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В Улан-Удэ погиб пешеход, лежащий на дороге

В Улан-Удэ погиб пешеход, лежащий на дороге
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На него наехал автомобиль

Около полуночи 4 апреля в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. На улице Комарова автомобиль «Рено Логан» совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части.

- 24-летний водитель автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на лежащего на проезжей части 65-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в БСМП, где позже скончался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне смертельная автоавария произошла в Хоринском районе – погиб водитель перевернувшегося «Субару Форестер».

 

ДТП смерть

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