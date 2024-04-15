За «чёрными мусорщиками» в Бурятии будут следить фотоловушки









В Бурприроднадзоре напомнили, что за сброс мусора вне положенном месте грозит административная ответственность: если отходы выкинули из легкового автомобиля, то физлицу-нарушителю грозит штраф до 15 тысяч рублей (юрлицу - до 50 тысяч рублей), с грузовика - до 50 тысяч рублей (юрлицу - до 120 тысяч рублей).



- Между тем, как показывает наша административная практика, увезти на полигон мусор гораздо дешевле, чем платить штраф, - отметили в ведомстве.



Видео с нарушителями (с фиксацией госномера автомобиля) жители республики могут отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru.







В Бурятии «чёрные мусорщики» грозят попасть в объективы фотоловушкек, которые установили сотрудники Бурприроднадзора. Камеры появились в местах скопления мусора и их место дислокации постоянно планируют менять.В Бурятии насчитывается 805 несанкционированных мест размещения отходов.