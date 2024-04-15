Воздух прогреется до +19 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля по республике преимущественно без осадков, днём в Северо-Байкальском районе снег. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +14,+19, местами +4,+9.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Днём 15-17 градусов тепла.
В Бурятии сегодня по-летнему тепло
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